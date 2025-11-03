Doteraz mohli hovoriť akékoľvek hlúposti. Influenceri na sociálnych sieťach sa už bez vzdelania nezaobídu
Ako na samozvaných odborníkov na internete reagovali ďalšie štáty?
Určite ste to už počuli. „Zaručené vedecké poznatky" vraj „stopercentne preukázali", že Zem je plochá, že pitie Sava prečístí črevá alebo že rakovinu vyliečite bylinkou, ktorá vám rastie v záhrade. Hoaxy medzi ľuďmi kolovali odnepamäti, ale nikdy sa nešírili tak rýchlo ako dnes. Sociálne siete umožňujú komukoľvek povedať prakticky čokoľvek, a ak dotyčný odprezentuje svoj „poznatok" dostatočne presvedčivo, dokáže o ňom presvedčiť celé masy. Po úmrtiach, ktoré majú na svedomí tínedžerské výzvy na tiktoku, mnohí už hlasno volajú po nejakej bezpečnostnej regulácii, nechcú byť zavádzaní a nechcú, aby sa ich deti pohybovali v nebezpečnom online prostredí.
V Číne, krajine inak známej silnou cenzúrou, možno paradoxne prišli na spôsob, ako s klamlivým obsahom zatočiť.
Influenceri s odbornou kvalifikáciou
Od 25. októbra 2025 platí v Číne nový zákon týkajúci sa influencerov, ktorý rozpútal vášnivú diskusiu aj v ostatných krajinách. Čínska ľudová republika je síce diktatúrou s prísnou cenzúrou, no tentoraz tam možno vymysleli niečo, čo by vedeli využiť aj demokratické krajiny.
Podstatou nového zákona je, že každý, kto tvorí obsah na sociálnych sieťach o témach, akými sú medicína, právo, financie či vzdelávanie, musí mať v predmetnej oblasti odbornú kvalifikáciu. Účelom nového zákona má byť primárne boj proti dezinformáciám. Na druhej strane sa však otvárajú otázky o potláčaní slobody prejavu a o medziach zodpovednosti influencerov. O nových pravidlách v Číne informoval aj Refresher.