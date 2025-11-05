Každé ráno zobrala dve vedrá vody a vybrala sa do záhrady. Fyzioterapeutka dáva ľuďom za vzor jej prababku
Dobre totiž vie, že dlhovekosť závisí hlavne od dvoch faktorov.
„Moja prababička z východného Slovenska vzala každé ráno dve veľké vedrá plné vody a šla s nimi až na koniec dlhej záhrady a späť a potom s nimi zaliala kvety,“ hovorí v jednom zo svojich videí na Instagrame fyzioterapeutka Zuzana Čejková, ktorej rady si stihli obľúbiť už tisíce fanúšikov.
Keď sa jej mama pýtala, prečo to robí, prababička mala jasnú odpoveď. „Jaaj, dzivka, no bo mi to fajne ponacahuje žily,“ opisuje vo svojom príspevku. „Žily to prababičke síce nenatiahlo, ale dožila sa veľmi úctyhodného veku v zdraví, a to vďaka týmto dvom veciam,“ konštatuje mladá odborníčka.
Dve zásady pre dlhý život
„Aby ste vo vysokom veku zvládli udržať dve vedrá plné vody, musíte mať poriadnu silu. A sila je jedna zo základných zložiek dlhovekosti,“ vysvetľuje Zuzana.
„Prababička tiež musela mať dobrú stabilitu, pretože chodiť po všetkých tých výmoľoch a kameňoch s dvomi vedrami, to chce... dobrú stabilitu... No a stabilitu v starobe potrebujete, aby ste sa nešmykli vo vani,“ pokračuje.
Hlavne, aby vás to bavilo
„A teraz mi povedz, čo robíš pre svoju silu a stabilitu ty!“ pýta sa Zuzana provokačne vo videu, ku ktorému prikladá tipy, čím môžeme pravidelné nosenie ťažkých vedier jednoducho a efektívne nahradiť, aby sme dosiahli želaný efekt. Jej rady stoja za zamyslenie.