Spával v rakve a do hrobu si vzal veľké tajomstvo. Josef Kemr dokázal pre lásku obetovať mnoho
Spával v rakve a do hrobu si vzal veľké tajomstvo. Josef Kemr dokázal pre lásku obetovať mnoho
Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Spával v rakve a do hrobu si vzal veľké tajomstvo. Josef Kemr dokázal pre lásku obetovať mnoho

Jedného dňa budem ležať na najvyššom mieste cintorína a budem sa kochať nádherným výhľadom, hovorieval. Do hrobu si napokon zobral veľké tajomstvo.

„Na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezaseju,“ hovoril v kultovom filme Na samotě u lesa dedo Komárek. Kto by nepoznal príbeh pražskej rodiny, ktorá sa rozhodne kúpiť vidiecku chalupu, ale aj s jej svojráznym pôvodným majiteľom. Toho najprv vnímajú ako príťaž, no potom sa čosi stane. Film mal veľký úspech aj vďaka nezabudnuteľnému hereckému výkonu Josefa Kemra.

Úloha dobrosrdečného, ale prefíkaného starčeka, ktorý nikdy nestratil humor – ani keď predával chalupu, ktorú vlastne nikdy predať nechcel – priniesla v tom čase 54-ročnému hercovi neobyčajnú popularitu. Fanúšikovia ani len netušili, že herec bol v čase natáčania nežiaduci a jeho súkromný život bol opradený mnohými tajomstvami.

Nemusel kričať, aby si ho ľudia zapamätali

Josef Kemr sa narodil 20. júna 1922 v Prahe a k divadlu ho to ťahalo už odmalička. Hoci vyštudoval obchodnú školu, v záľube v hraní ho na vtedajšiu dobu až neobvykle podporovala aj rodina. A to bez ohľadu na to, že pochádzal z pomerne chudobných pomerov.

Napriek skromnej povahe bol mimoriadne talentovaný – nemusel kričať, aby si ho ľudia zapamätali. Stačil jediný pohľad, gesto či úsmev a divák vedel, čo jeho postava cíti. Aj preto sa na divadelné dosky, ktoré znamenajú svet, postavil pomerne skoro a za celú kariéru na nich odohral viac ako osemdesiat rolí. Nezabudnuteľným však zostáva hlavne jeho umenie pred kamerou.

Úloha, ktorá ho zachránila

