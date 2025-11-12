Nie je to veľmi vtipné, upozorňujú železnice. Pojazdný kurník v prvej triede spôsobil nevídaný rozruch
Tri zvieracie pasažierky spôsobili chaos a narušili hladký priebeh vlakovej dopravy.
V októbri sa cestujúcim vo vlaku smerujúcom z Essenu do Kolína nad Rýnom naskytol nezvyčajný pohľad. Jedno z kupé sa totiž premenilo na kurník plný slamy, po ktorom sa premávali tri sliepky. Nie je jasné, kto zvieratá vo vlaku nechal, no situácia mala napokon oveľa vážnejšiu dohru, než sa na prvý pohľad zdalo.
„Možno to vyzerá vtipne, ale nanešťastie pre sliepky aj pre všetkých ostatných, sa týmto jazda skončila. Museli sme sa postarať o bezpečnosť zvierat a vlak poupratovať. Nenapodobňujte to, ďakujeme,“ uviedli nemecké železnice v príspevku na Instagrame.
Podľa spravodajského magazínu Der Spiegel si rušňovodič všimol nezvyčajný kurník v prvej triede až na konečnej zastávke v Kolíne, odkiaľ mala linka pokračovať späť do Essenu.