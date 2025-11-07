Lásky, ktoré odvial čas. Už iba málokto si pamätá, že tieto slávne osobnosti kedysi boli spolu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Lásky, ktoré odvial čas. Už iba málokto si pamätá, že tieto slávne osobnosti kedysi boli spolu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

SLEDUJE NÁS 207 111 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Lásky, ktoré odvial čas. Už iba málokto si pamätá, že tieto slávne osobnosti kedysi boli spolu

Zdena Studenková vľavo a vpravo Cindy Crawford a Richard Gere.
Zdena Studenková vľavo a vpravo Cindy Crawford a Richard Gere. — Foto: Reprofoto/ YouTube.com, Rumour Juice, Instagram @ zdenastudenkova.official (@ wla.doo)

Po rokoch sa na sobáše týchto známych osobností takmer zabudlo.

Povedali si áno, chvíľu spolu žili, napokon sa však ich životné cesty rozišli. To, že boli spolu v manželskom zväzku, si už takmer nepamätáme. Viete, ktoré slávne osobnosti patrili kedysi medzi harmonické a zamilované páry?

5. Cindy Crawford a Richard Gere

V médiách sa zvyklo často hovoriť, že supermodelka bola hercovou Pretty Woman. Stretli sa na grilovačke, keď mala Cindy 22 rokov a Richard Gere ju okamžite očaril. Zobrali sa v roku 1991, ale v roku 1995 bol už oficiálne koniec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa LUMINARY LEGENDS (@luminary_legends)

Chyrovalo sa, že išlo len o reklamný ťah a obaja mali mimomanželské aféry. Cindy sa však ku kontroverzným tvrdeniam vyjadrila jednoznačne – dôvodom bolo, že spolu netrávili dostatok času a aj vekový rozdiel.

Adela Vinczeová a Tomáš Bezdeda (vľavo) a Jennifer Aniston a Brad Pitt (vpravo).
Prečítajte si tiež: Volajú si a radi sa aj stretnú. Toto sú slávne páry, ktoré aj po rozchode zostali dobrými priateľmi

4. Julia Roberts a Lyle Lovett

V roku 1993 sa herečka Julia Roberts prekvapivo vydala za country speváka Lylea Lovetta po tom, čo spolu chodili iba necelý mesiac. Lyle tvrdil, že pokým sa nezasnúbili, nikdy spolu nestrávili viac ako sedem dní v kuse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa @patty_42004

A hoci sa z nich stali manželia, obaja žili oddelene v Texase a New Yorku. Pár potom oznámil rozchod po iba dvoch rokoch spoločného života a Julia neskôr uviedla, že manželstvo považuje za chybný odhad, nie za chybu – vzišlo z toho vraj veľa skvelých vecí.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…