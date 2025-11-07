Lásky, ktoré odvial čas. Už iba málokto si pamätá, že tieto slávne osobnosti kedysi boli spolu
Po rokoch sa na sobáše týchto známych osobností takmer zabudlo.
Povedali si áno, chvíľu spolu žili, napokon sa však ich životné cesty rozišli. To, že boli spolu v manželskom zväzku, si už takmer nepamätáme. Viete, ktoré slávne osobnosti patrili kedysi medzi harmonické a zamilované páry?
5. Cindy Crawford a Richard Gere
V médiách sa zvyklo často hovoriť, že supermodelka bola hercovou Pretty Woman. Stretli sa na grilovačke, keď mala Cindy 22 rokov a Richard Gere ju okamžite očaril. Zobrali sa v roku 1991, ale v roku 1995 bol už oficiálne koniec.
Chyrovalo sa, že išlo len o reklamný ťah a obaja mali mimomanželské aféry. Cindy sa však ku kontroverzným tvrdeniam vyjadrila jednoznačne – dôvodom bolo, že spolu netrávili dostatok času a aj vekový rozdiel.
4. Julia Roberts a Lyle Lovett
V roku 1993 sa herečka Julia Roberts prekvapivo vydala za country speváka Lylea Lovetta po tom, čo spolu chodili iba necelý mesiac. Lyle tvrdil, že pokým sa nezasnúbili, nikdy spolu nestrávili viac ako sedem dní v kuse.
A hoci sa z nich stali manželia, obaja žili oddelene v Texase a New Yorku. Pár potom oznámil rozchod po iba dvoch rokoch spoločného života a Julia neskôr uviedla, že manželstvo považuje za chybný odhad, nie za chybu – vzišlo z toho vraj veľa skvelých vecí.