Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí
S utajovaným manželom mali dohodu.
„Muzika je môj partner. Podrží ma, keď si neviem rady,“ opakuje Lenka Filipová. Hudba vždy bola jej útočiskom a zachránila ju aj počas najväčšej búrky v jej osobnom živote, keď ju po 34 rokoch nečakane opustil manžel Boris, jej dlhé roky utajovaný partner. Najznámejšia česká šansoniérka, gitaristka a skladateľka siahla na to najhlbšie dno, no ani tam nestratila vieru.
Ďakovala jej Céline Dion
„Narodila som sa na Valentína, preto by som mala byť stále šťastná a zamilovaná,“ smiala sa Lenka Filipová, rodáčka z Prahy, ktorá odmalička vyrastala v obklopení hudby. Jej otec bol operným spevákom a hercom, mamička zase učiteľkou hudobnej výchovy. Gitara bola u nich doma celý čas opretá o stenu a bolo len otázkou času, kedy ju Lenka chytí do rúk a objaví tak svoju životnú vášeň.
„Mala som rôzne sny. Chcela som byť krasokorčuliarkou, letuškou... Keď som bola úplne maličké dievčatko, tak som túžila byť predavačkou. Čokoľvek som si šla na seba obliecť, som najprv sama sebe predala,“ smiala sa pri spomienkach na detstvo Lenka Filipová, ktorá nakoniec zobrala gitaru do rúk a hudba sa stala jej svetom. Vtedy ani len netušila, že raz bude hviezdou a že za kariéru jej bude vďačiť aj samotná Céline Dion.
Ako Lenka spomínala v Neskoro večer u Petra Marcina, kedysi mala vystúpiť v Eurovízii, ale pre nedorozumenie s agentúrou sa nakoniec na súťaž nedostala. „Vzali mi pesničku a pridelili ju ďalšej v poradí, ktorou bola Céline Dion. Osudová vec. Veľmi ju uznávam, je to veľká profesionálka a srdcový človek,“ prezradila. Vtedy ešte málo známa Céline Dion celú súťaž s piesňou, ktorá bola pôvodne určená pre Lenku, vyhrala a stala sa medzinárodnou hviezdou. Speváčky sa stretli v roku 2008, keď Filipová robila Dion predskokanku a keď sa dali v šatni do reči, až vtedy sa Céline dozvedela, čo sa vlastne stalo. „Vám vďačím za kariéru,“ poďakovala sa Lenke.
Utajovaný manžel
Najznámejšia česká šansoniérka, gitaristka, skladateľka a textárka napokon prežila vlastnú verziu slávy. Tichšiu, pokornejšiu, ale o to trvácnejšiu. Kým svet obdivoval jej piesne, ona sama si chránila svoje súkromie – aj svojho tajomného manžela.