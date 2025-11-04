Nálezné odmietol, objatie prijal. Na poctivého Miloša čakalo po nezištnom čine krásne prekvapenie
Skúsenosť s čestným policajtom z nej urobila šťastnú dôchodkyňu.
Ich heslo znie pomáhať a chrániť a mnohí z nich to aj naozaj robia. Reč je o policajtoch, ktorí s radosťou asistujú občanom v núdzi – a často ich potom čaká krásna odmena. Podobne to bolo aj v prípade Miloša, ktorý v čase svojho osobného voľna pomohol zúfalej dôchodkyni a ušetril jej množstvo času a starostí.
Nezaváhal
„Krásne poďakovanie dostal náš kolega z Okresného riaditeľstva PZ v Trnave, ktorý v čase osobného voľna našiel stratenú peňaženku,“ napísali trnavskí strážcovia zákona o policajtovi Milošovi, ktorý na pobyte v Trenčianskych Tepliciach ukázal veľké srdce. Všetko sa pritom začalo úplne banálne.
Dôchodkyňa si počas prechádzky po pešej zóny fotila krásy jesene a nevšimla si, že jej vypadla peňaženka s dokladmi. Keď policajt narazil na stratenú peňaženku, nezaváhal a okamžite ju odniesol na neďaleké policajné oddelenie. Dôchodkyňa si svoju chybu po chvíli všimla a keď prišla na policajnú stanicu, peňaženka ju tam už čakala spoločne s Milošom.
Stretli sa tvárou v tvár
„Keď ju zbadal, oslovil ju a peňaženku jej vrátil. Staršia pani bola taká šťastná a vďačná, že mu poslala tento krásny ďakovný list, ktorý by bola škoda nezverejniť,“ uviedli policajti na sociálnej sieti a pani zaželali veľa šťastia.
V liste sa písalo: „Dobrý deň, dovoľte mi touto formou veľmi pekne poďakovať vášmu zamestnancovi, pánovi Milošovi XY, ktorý sa zachoval čestne a ľudsky. Dňa 17. 10. 2025 som v Trenčianskych Tepliciach, kde žijem, stratila svoju peňaženku na pešej zóne (vypadla mi z ruksaku, keď som fotila krásy jesene). Zúfalá som sa obrátila na mestskú políciu, kde som sa s pánom Milošom stretla, keď odovzdával nájdenú peňaženku. Nálezné odmietol, objatie prijal. Má moju veľkú úctu a vďačnosť. Je to skvelý človek. Ďakujem. S úctou šťastná dôchodkyňa XY.“