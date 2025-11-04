Nálezné odmietol, objatie prijal. Na poctivého Miloša čakalo po nezištnom čine krásne prekvapenie - Dobré noviny
Dobré noviny
Nálezné odmietol, objatie prijal. Na poctivého Miloša čakalo po nezištnom čine krásne prekvapenie
Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Nálezné odmietol, objatie prijal. Na poctivého Miloša čakalo po nezištnom čine krásne prekvapenie

Ďakovný list pre policajta Miloša od šťastnej dôchodkyne.
Ďakovný list pre policajta Miloša od šťastnej dôchodkyne. — Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky - Trnavský kraj, Pixabay: RoyBuri

Skúsenosť s čestným policajtom z nej urobila šťastnú dôchodkyňu.

Ich heslo znie pomáhať a chrániť a mnohí z nich to aj naozaj robia. Reč je o policajtoch, ktorí s radosťou asistujú občanom v núdzi – a často ich potom čaká krásna odmena. Podobne to bolo aj v prípade Miloša, ktorý v čase svojho osobného voľna pomohol zúfalej dôchodkyni a ušetril jej množstvo času a starostí.

Nezaváhal

Krásne poďakovanie dostal náš kolega z Okresného riaditeľstva PZ v Trnave, ktorý v čase osobného voľna našiel stratenú peňaženku,“ napísali trnavskí strážcovia zákona o policajtovi Milošovi, ktorý na pobyte v Trenčianskych Tepliciach ukázal veľké srdce. Všetko sa pritom začalo úplne banálne.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZTT/posts/pfbid028MU81yymxC66bN145xzjsgyzD2peYR4YteLRa3HySQEGezGqDZfQUuZayHY9aUMul

Dôchodkyňa si počas prechádzky po pešej zóny fotila krásy jesene a nevšimla si, že jej vypadla peňaženka s dokladmi. Keď policajt narazil na stratenú peňaženku, nezaváhal a okamžite ju odniesol na neďaleké policajné oddelenie. Dôchodkyňa si svoju chybu po chvíli všimla a keď prišla na policajnú stanicu, peňaženka ju tam už čakala spoločne s Milošom.

Stretli sa tvárou v tvár

Keď ju zbadal, oslovil ju a peňaženku jej vrátil. Staršia pani bola taká šťastná a vďačná, že mu poslala tento krásny ďakovný list, ktorý by bola škoda nezverejniť,“ uviedli policajti na sociálnej sieti a pani zaželali veľa šťastia.

Dostali list aj pohľadnicu.
Dostali list aj pohľadnicu. Foto: Facebook Polícia Slovenskej republiky - Trnavský kraj

V liste sa písalo: „Dobrý deň, dovoľte mi touto formou veľmi pekne poďakovať vášmu zamestnancovi, pánovi Milošovi XY, ktorý sa zachoval čestne a ľudsky. Dňa 17. 10. 2025 som v Trenčianskych Tepliciach, kde žijem, stratila svoju peňaženku na pešej zóne (vypadla mi z ruksaku, keď som fotila krásy jesene). Zúfalá som sa obrátila na mestskú políciu, kde som sa s pánom Milošom stretla, keď odovzdával nájdenú peňaženku. Nálezné odmietol, objatie prijal. Má moju veľkú úctu a vďačnosť. Je to skvelý človek. Ďakujem. S úctou šťastná dôchodkyňa XY.“

