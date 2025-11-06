Haju-čiči, Katka, spievala bratovi, keď ho uspávala. Otázky tejto dievčiny dostali každého do úzkych
Chcela byť chemičkou, no napokon ju zlákal svet umenia.
Odmalička bola zvedavá, s hocikým sa pustila do reči, navštevovala množstvo krúžkov a od piatich rokov snívala o tom, že bude primabalerína. Všetkým svojim bábikám dala rovnaké meno, ktorým oslovovala aj svojho mladšieho brata, rodičia museli neustále odpovedať na jej všetečné otázky a hoci ju na gymnáziu začala baviť veda, chemička sa z nech nakoniec nestala. Život dievčiny z fotografie sa začal uberať úplne iným smerom a dnes je z nej umelkyňa, ktorá je tým, čo robí, známa po celom Slovensku.