Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba
Keď sa moderátorka po letnej pauze po prvýkrát objavila na televíznych obrazovkách, mnohí žasli.
„Ivetke to veľmi pristane, mohla by nám porozprávať, ako sa jej podarilo tak perfektne schudnúť,“ ozývalo sa v komentároch pod fotografiou z Dámskeho klubu, keď sa Iveta Malachovská po letných prázdninách objavila na televíznej obrazovke. Obľúbená moderátorka je totiž o vyše desať kíl ľahšia a pred kamerami žiari. V podcaste Marakua teraz prezradila, komu vďačí za to, že sa dnes cíti vo svojom tele omnoho lepšie ako predtým.
Rozhodli sa, že zamakajú
Známa moderátorka pred časom oslávila 60 rokov, tento vek by jej však zrejme tipoval iba málokto. Poriadne zapracovala na sebe a na svojom zdraví a keď sa po letnej pauze ukázala divákom, svojím žiarivým výzorom im vyrazila dych. V komentároch ju vo veľkom chválili a odpoveď obľúbenej moderátorky na seba nenechala dlho čakať.
„V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať, že mnohé oceňujete, že som na sebe zamakala. Pýtali ste sa, ako na to. Musím otvorene povedať, že som trošičku pracovala so svojím egoizmom a vedomím, lebo sme sa s manželom vo februári rozhodli, že ideme spoločne chudnúť a makať,“ vysvetlila Iveta Malachovská pre STVR.
Za jej výrazne schudnutou postavou je najmä pravidelný pohyb, športu sa však Iveta Malachovská podľa vlastných slov venovala odjakživa, hoci mala klasické sínusoidy.