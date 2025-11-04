Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba - Dobré noviny
Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba
Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.
Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl. — Foto: Instagram @ ivetkamalachovskaofficial

Keď sa moderátorka po letnej pauze po prvýkrát objavila na televíznych obrazovkách, mnohí žasli.

„Ivetke to veľmi pristane, mohla by nám porozprávať, ako sa jej podarilo tak perfektne schudnúť,“ ozývalo sa v komentároch pod fotografiou z Dámskeho klubu, keď sa Iveta Malachovská po letných prázdninách objavila na televíznej obrazovke. Obľúbená moderátorka je totiž o vyše desať kíl ľahšia a pred kamerami žiari. V podcaste Marakua teraz prezradila, komu vďačí za to, že sa dnes cíti vo svojom tele omnoho lepšie ako predtým.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1396126779186792&set=a.522069903259155&type=3&ref=embed_post

Rozhodli sa, že zamakajú

Známa moderátorka pred časom oslávila 60 rokov, tento vek by jej však zrejme tipoval iba málokto. Poriadne zapracovala na sebe a na svojom zdraví a keď sa po letnej pauze ukázala divákom, svojím žiarivým výzorom im vyrazila dych. V komentároch ju vo veľkom chválili a odpoveď obľúbenej moderátorky na seba nenechala dlho čakať.

Prečítajte si tiež: V manželstve musíte hrať férovú hru, tvrdí Iveta Malachovská. Svojmu Martinovi povedala áno pred 31 rokmi

„V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať, že mnohé oceňujete, že som na sebe zamakala. Pýtali ste sa, ako na to. Musím otvorene povedať, že som trošičku pracovala so svojím egoizmom a vedomím, lebo sme sa s manželom vo februári rozhodli, že ideme spoločne chudnúť a makať,“ vysvetlila Iveta Malachovská pre STVR.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Iveta Malachovska (@ivetamalachovskaofficial)

Za jej výrazne schudnutou postavou je najmä pravidelný pohyb, športu sa však Iveta Malachovská podľa vlastných slov venovala odjakživa, hoci mala klasické sínusoidy.

Ona to spustila

