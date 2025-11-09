Práčka vám môže poškodzovať oblečenie. Týchto 6 vecí treba prať naruby, aby ste ich tak ochránili - Dobré noviny
Práčka vám môže poškodzovať oblečenie. Týchto 6 vecí treba prať naruby, aby ste ich tak ochránili
Práčka vám môže poškodzovať oblečenie. Týchto 6 vecí treba prať naruby, aby ste ich tak ochránili

Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/freepik

Malé zmeny v spôsobe, akým periete, môžu šatstvu značne predĺžiť životnosť.

Poctivo triedite bielizeň podľa farieb, čítate visačky na každom tričku a periete presne tak, ako to uvádzajú výrobcovia na štítkoch, no napriek tomu sa niektoré kúsky v práčke zničia priskoro a neviete prečo? Aj keď k praniu pristupujete zodpovedne, možno vám uniká jedna drobnosť, niektoré odevy by sa totiž mali do práčky vkladať otočené naruby.

Experti na starostlivosť o domácnosť pre časopis Good Housekeeping prezradili, pri ktorých typoch šatstva je takýto spôsob prania kľúčový. Vyhnete sa vďaka nemu vyblednutým farbám, žmolkovaniu či predčasnému opotrebovaniu a niektoré z ich tipov vás možno prekvapia.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

6. Rifle

Tmavá rifľovina je známa tým, že sa pozdĺž lemov, vreciek a okolo pásu rýchlo opotrebováva a bledne. Či už periete nové džínsy alebo vaše obľúbené, predtým, než ich vhodíte do bubna, ich obráťte naruby. Budú sa menej odierať, dlhšie si zachovajú farbu a ak zapnete zipsy a gombíky, nebudú sa zachytávať o iné veci a udržia si tvar.

5. Ozdobené oblečenie

Všetko, čo má gombíky, zipsy, cvočky, filtre alebo iné ozdobné prvky, treba pred praním prevrátiť. Nielenže tým ochránite samotný odev pred poškodením, ale zároveň zabránite tomu, aby sa v práčke niečo zachytilo, roztrhalo, rozstrapkalo alebo požmolkovalo.

4. Všetko s potlačou

