Nevysajú z vás krv, ale energiu. Emocionálneho upíra spoznáte vďaka šiestim jasným znakom
Možno aj vo vás drieme malý upír.
Niektorí ľudia dokážu miestnosť rozžiariť, iní ju, obrazne povedané, „vysajú“. Emocionálny upír je ten, kto miluje zvuk vlastného hlasu, neustále preberá slovo a po stretnutí s ním sa cítite, ako by vám niekto odčerpal energiu. Psychológovia pre britský Telegraph upozorňujú, že niekedy si ani neuvedomujeme, že takým človekom môžeme byť aj my. Tu je šesť typických znakov emocionálneho upíra – a pár tipov, ako sa pred ním alebo pred sebou chrániť.
🩸 6. Keď ho ignorujete, mení sa
Ak sociálny upír nedostane pozornosť, ktorú chce, jeho nálada sa rýchlo mení. Najskôr je očarujúci, potom podráždený, urazený alebo začne hrať obeť. „Je pre nich neznesiteľné byť prehliadaní,“ vysvetľuje psychologická poradkyňa Dee Johnsonová. „Keď sa im pozornosť zoberie, reagujú mrzuto alebo vinia druhých – je to ich spôsob, ako ju získať späť,“ dodala.
Rada: Udržujte si hranice. Ak vás niekto vyčerpáva, skráťte stretnutie, zmeňte tému alebo prostredie. Namiesto večere, kde môžu hovoriť donekonečna, choďte radšej do kina či na prechádzku.
🩸 5. Znevažuje vaše názory
Sociálny upír sa rád cíti najmúdrejší v miestnosti. Prerušuje, opravuje, zosmiešňuje a počúva len vtedy, keď s ním súhlasíte. Všetko, čo nezapadá do jeho predstáv, jednoducho „nie je správne“.
Rada: Keď vás niekto neustále prerušuje, skúste pokojne povedať: „To, čo hovoríš, je zaujímavé, ale rada by som pridala aj svoj pohľad.“ Tým ukážete, že ste otvorený, ale aj sebavedomý.
🩸 4. Získava si vás komplimentmi
„Si úžasná, skvelá, najlepšia!“ Znie to pekne, však? Pozor – sociálni upíri často používajú lichôtky ako návnadu. Najskôr vás zasypú pozornosťou a obdivom, aby ste sa cítili výnimočne. No ak sa odvážite nesúhlasiť, rýchlo to otočia proti vám. „Povedia ti, že si úžasná, milá, najlepšia priateľka na svete. Tým ťa vtiahnu do svojho sveta, aby si si aj ty myslela, že sú skvelí. Získajú si tak pozorné publikum. Ak však niekedy spochybníš ich dokonalosť, môžu sa premeniť na obeť – prinútia ťa cítiť vinu,“ vysvetlila Johnsonová.
Rada: Berte komplimenty s úsmevom, ale aj s odstupom. Ak cítite, že pochvala slúži len na to, aby si vás niekto získal, je v poriadku sa jemne stiahnuť.