Veľkej láske sľuboval, že spolu budú až do konca. Kráľ rozkoše Dan Nekonečný chcel žiť, nie iba prežívať
Veľkej láske sľuboval, že spolu budú až do konca. Kráľ rozkoše Dan Nekonečný chcel žiť, nie iba prežívať

Dan Nekonečný
Dan Nekonečný — Foto: Reprofoto Inkognito (TV JOJ), Wikimedia Commons @Jan Kaláb

Jeho náhly odchod vyvolal prinajmenšom taký údiv, ako jeho vystupovanie.

Hovoril si ‚Král rrrozkoše‘, miloval zlato a žltú farbu a keď vystúpil na pódium, nezostala na ňom nitka suchá. Vlnil sa energicky v latino rytme a divákov udivoval nielen svojimi tanečnými kreáciami, ale aj špecifickým zjavom a šou, v ktorej nechýbali trblietky, flitre, pyrotechnika či dokonca exotické zvieratá. Spevák, šoumen, tanečník a herec Dan Nekonečný dokázal rozprúdiť zábavu ako málokto iný.

Život extravagantného muža však netrval dlho a jeho náhly odchod vyvolal prinajmenšom taký údiv ako jeho vystupovanie. Prečítajte si viac o českom bonvivánovi, ktorý bol známy tým, že si nikdy neodopieral pekné veci a život si užíval najlepšie, ako vedel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Bizár s láskou (@bizar_s_laskou)

Herec, spevák alebo klaun

Excentrický umelec nepochádzal z umeleckého prostredia. Detstvo prežil spolu s bratom a sestrou v pokojnom moravskom mestečku Boskovice ako Daniel Konečný. Podľa ľudí, ktorí ho v mladosti poznali, bol už odjakživa šoumenom, ktorý túžil baviť druhých. „Chodil k nám na učilište, bol to skvelý chlapec. Vždy mi hovoril: Buď budem herec, spevák alebo klaun,“ prezradila pre Deník.cz Danova známa.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=927177183995766&set=t.100005891434949&type=3

Mladíka napokon prijali na pražskú DAMU, no vydržal tam len dva roky. Potom sa živil rôzne, okrem iného pracoval aj ako pomocník v pôrodnici a nejaký čas sa dokonca živil ako hrobár.

