Hľadal lásku, tak prišiel na Slovensko. Petra z Dievčaťa za milión a jej Marián zvládli aj odlúčenie
Dobré noviny
Hľadal lásku, tak prišiel na Slovensko. Petra z Dievčaťa za milión a jej Marián zvládli aj odlúčenie
Hľadal lásku, tak prišiel na Slovensko. Petra z Dievčaťa za milión a jej Marián zvládli aj odlúčenie

Petra a Marián vychovávajú spolu dve dcérky.

„Vzala som si osobu, ktorú ľúbim a veľmi si vážim," hovorí Petra Lenártová, ktorú sme kedysi spoznali v prvej reality šou Dievča za milión. Krásnej Slovenke pomohol k jej Mariánovi osud. Roky totiž žil v zahraničí, no po nepríjemnom stretnutí jeho vtedajšej partnerky s rodinou si uvedomil, že chce manželku zo Slovenska a vybral sa domov nájsť si ju. Rozprávala o tom pre Emmu.

To sa mu nakoniec aj podarilo, keď na jednej z pracovných akcií stretol práve Petru. Po istom čase v rodnej krajine si však opäť musel zbaliť kufre a vycestovať za hranice. Partneri tak nejaký čas fungovali na diaľku, no ich vzťahu to neprospievalo. A tak sa Petra rozhodla, že svoju lásku bude nasledovať kamkoľvek. Oplatilo sa a manželia dnes žijú spokojným životom aj so svojimi dcérkami na slnkom zaliatom Cypre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ľudia si mysleli, že ju poznajú

Tvár východniarky Petry Lenártovej sme spoznali v roku 2004, keď zažiarila v Dievčati za milión. „Bola to prvá reality šou na Slovensku a doteraz je milé, že si na mňa ľudia spomenú,“ zaspomínala si blondínka na svoju účasť na obrazovkách Televízie JOJ.

Podľa nej ju súťaž v tom čase dostala do povedomia ľudí a vďaka šou sa tak dozvedeli, kto vlastne je. „Má to však aj svoje plusy aj mínusy. Rada by som sa zbavila nálepky Miliónové dievča, lebo niektorí ľudia si myslia, že vedia rozpoznať charakter osobnosti na základe sledovania reality šou a ja som presvedčená, že som iná, ako ma táto šou vykreslila,“ spomenula Petra tienistú stránku súťaže v rozhovore pre Korzár.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidelná stretávka

Po skončení šou doštudovala herectvo, venovala sa aj moderovaniu v televízii či hraniu na divadelných doskách. Občas sa tiež objavila v nejakom seriáli. „Neuvažujem o tom, že by som robila niečo iné, lebo moderovanie a herectvo ma baví, ostáva mi iba čakať na ešte lepšie príležitosti,“ zamýšľalo sa vtedy Miliónové dievča.

Čo si však vtedy zaumienila, razom zmenil samotný život a napokon aj láska. Na pracovných a vzdelávacích workshopoch či konferenciách pre istú marketingovú spoločnosť sa totiž pravidelne stretávala s manažérom Mariánom Mokošom.

Problémy vzťahu na diaľku

