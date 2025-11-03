Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa
Na koniec poďakovala tomu najdôležitejšiemu mužovi.
Vie, že za úspechom sa neskrývajú žiadne tajomstvá. „Je za tým robota a potom aj trošku šťastie,“ vravela pre Nový Čas pre ženy Zdena Studenková, ktorú v Prahe v posledný októbrový víkend ocenili za celoživotné majstrovstvo. Počas 32. ročníka udeľovania cien Thálie predniesla prejav, ktorý zarezonoval.
Žensky, ale rázne
Zdena Studenková si cenu prebrala z rúk kolegu Milana Kňažka, ktorý v dokrútke priznal, že ho mladá herečka kedysi ihneď očarila. „Prvýkrát som zaregistroval Zdenu Studenkovú, už som bol zrelý herec, pretože Zdena je oveľa mladšia odo mňa. Sledoval som, ako sa bude vyvíjať. Zaujal ma jej vzhľad - netreba sa za to hanbiť, krása – bola veľmi pekné dievča, čo jej do veľkej miery samozrejme ostalo,“ povedal o kolegyni, ktorú vždy obdivoval nielen pre jej perfekcionistické hranie, ale aj pre jej občianske postoje.
„Vždy vie, čo má v akej situácii povedať. Povie to síce žensky, jemne, ale dostatočne rázne, aby tomu rozumeli všetci ostatní,“ povedal s obdivom o herečke, ktorú napriek obdivu mnohí aj kritizujú.
Vlak, ktorý neušiel
Najmä na sociálnych sieťach sa objavujú reči o tom, že by mala ísť do dôchodku a zmieriť sa so starnutím. Zdena Studenková však pri prijatí ceny za celoživotné dielo jasne uviedla, že nikam neodchádza. „Začnem slovami Shirley Valentine, mojej milovanej postavy z rovnomennej hry: Ach, Shirley, Shirley, ty si taká sprostá. Ďalšia stará krava, ktorá si myslí, že môže prežiť dobrodružstvo, keď už jej dávno ušiel vlak. Nie, mne ten vlak neušiel,“ začala svoj silný príhovor.