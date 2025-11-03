Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa - Dobré noviny
Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa
Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.
Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie. — Foto: Reprofoto YouTube - fan girl (Ceny Thálie 32. ročník- Zdenka Studenková)

Na koniec poďakovala tomu najdôležitejšiemu mužovi.

Vie, že za úspechom sa neskrývajú žiadne tajomstvá. „Je za tým robota a potom aj trošku šťastie,“ vravela pre Nový Čas pre ženy Zdena Studenková, ktorú v Prahe v posledný októbrový víkend ocenili za celoživotné majstrovstvo. Počas 32. ročníka udeľovania cien Thálie predniesla prejav, ktorý zarezonoval.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1333451491909195&set=a.571535234767495

Žensky, ale rázne

Zdena Studenková si cenu prebrala z rúk kolegu Milana Kňažka, ktorý v dokrútke priznal, že ho mladá herečka kedysi ihneď očarila. „Prvýkrát som zaregistroval Zdenu Studenkovú, už som bol zrelý herec, pretože Zdena je oveľa mladšia odo mňa. Sledoval som, ako sa bude vyvíjať. Zaujal ma jej vzhľad - netreba sa za to hanbiť, krása – bola veľmi pekné dievča, čo jej do veľkej miery samozrejme ostalo,“ povedal o kolegyni, ktorú vždy obdivoval nielen pre jej perfekcionistické hranie, ale aj pre jej občianske postoje.

Ilustračné obrázky.
Prečítajte si tiež: Prepáč, už mám iného, oznámila mu na dovolenke manželka. Milan Kňažko dozrel až pri baletke Eugénii

„Vždy vie, čo má v akej situácii povedať. Povie to síce žensky, jemne, ale dostatočne rázne, aby tomu rozumeli všetci ostatní,“ povedal s obdivom o herečke, ktorú napriek obdivu mnohí aj kritizujú.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Činohra SND (@cinohra_snd)

Vlak, ktorý neušiel

Najmä na sociálnych sieťach sa objavujú reči o tom, že by mala ísť do dôchodku a zmieriť sa so starnutím. Zdena Studenková však pri prijatí ceny za celoživotné dielo jasne uviedla, že nikam neodchádza. „Začnem slovami Shirley Valentine, mojej milovanej postavy z rovnomennej hry: Ach, Shirley, Shirley, ty si taká sprostá. Ďalšia stará krava, ktorá si myslí, že môže prežiť dobrodružstvo, keď už jej dávno ušiel vlak. Nie, mne ten vlak neušiel,“ začala svoj silný príhovor.

