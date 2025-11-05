Poklad jesene, ktorý chráni zdravie. Pripravte si chutný lekvár podľa tradičného myjavského receptu
V myjavskom regióne majú šípky svoje pevné miesto.
Blahodarné účinky šípok nie sú pre nikoho novinkou a keďže je práve v tomto období v roku znova o niečo dôležitejšie chrániť sa pred chorobami a posilňovať imunitu, ideálnym riešením je pravidelná dávka vitamínu C, ktorým sú šípky doslova nabité. O ich priaznivom vplyve na zdravie vedeli už naše prababičky, ktoré z nich okrem iného pripravovali aj chutný a zdravý lekvár.
Sú vynikajúcim zdrojom živín
V minulosti navyše zohrávali dôležitú úlohu aj v myjavskej kulinárnej kultúre. „Na kopaniciach sa darilo ovociu, ktoré sa zužitkovávalo rôznymi spôsobmi a produkty z neho preslávili myjavský región v širokom okolí. Konzumovalo sa tiež veľa cestovinových a pečených jedál, ochutených makom, orechmi či lekvárom,“ informujú Rastislava Stoličná-Mikolajová a Katarína Nováková v publikácii Kulinárna kultúra regiónov Slovenska.
Základ stravy tu podľa nich v minulosti tvorili obilniny, ako napríklad raž a proso. Mäso sa jedávalo len raz do týždňa, prevažne v nedeľu, a to najmä v rodinách bohatších Myjavčanov, no ovocie sa naproti tomu využívalo oveľa viac.
Šípky rastúce pri živých plotoch, na okrajoch záhrad a lesov, medzi inými kríkmi či v podraste vyšších stromov, ktoré sú vynikajúcim zdrojom živín sa teda už od nepamäti spracúvali napríklad do lekvárov a jeden taký si podľa tradičného myjavského receptu môžete pripraviť aj vy.