Gabika a Paľo prišli o dcéru, no nevzdali sa. Ich odvaha a láska k vnúčatám rozplakala aj Vila Rozborila
Dobré noviny
Gabika a Paľo prišli o dcéru, no nevzdali sa. Ich odvaha a láska k vnúčatám rozplakala aj Vila Rozborila
Gabika a Paľo prišli o dcéru, no nevzdali sa. Ich odvaha a láska k vnúčatám rozplakala aj Vila Rozborila

— Foto: reprofoto TV JOJ, V siedmom nebi / Facebook Vilo Rozboril

Príbeh Gabiky a Paľa ukazuje, aká dôležitá je rodina.

Niekedy stačí jediný okamih a svet, ktorý ste poznali, sa rozpadne na kúsky. Gabika a Paľo o tom vedia svoje – ich rodinu zasiahla tragédia, ktorá zmenila všetko. Dnes sa títo obetaví starí rodičia v dôchodkovom veku starajú o tri vnúčatá po svojej zosnulej dcére a každý deň dokazujú, že láska k rodine dokáže aj to, čo sa zdá nemožné. Ich príbeh rozplakal nielen divákov relácie V siedmom nebi, ale aj samotného moderátora Vila Rozborila.

Sekunda, ktorá zmenila všetko

Pred takmer šiestimi rokmi sa ich dcéra Marika so svojím manželom Petrom a tromi deťmi vybrala na výlet do Budapešti. Počas cesty začal najmladší synček Arnoldko plakať. Marika ho odopla z autosedačky, aby ho upokojila – v tej chvíli sa jej muž obzrel dozadu a auto sa zrazilo s oproti idúcim vozidlom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/ViloRozboril/posts/pfbid0T7e1kb4KfByJHAB5GcnFRn3hLm18ssneVPGtqceHJ5uXDthSHx6ntXTCCS18Qi1Rl

Malý Arnoldko síce prežil, no jeho život už nikdy nebol rovnaký. „Arnoldko, dovtedy zdravé niekoľkomesačné dieťa, je nevidiaci, nepočujúci, nerozprávajúci, mentálne na úrovni bábätka,“ povedal pre televíziu JOJ Vilo Rozboril.

Boj o život nevyhrala

Nehodu prežila aj Marika s manželom, no krátko po nej prišla ďalšia rana. Mladá žena si počas nárazu udrela do prsníka a neskôr jej lekári diagnostikovali rakovinu. Napriek silnému odhodlaniu a liečbe napokon chorobe podľahla. Zomrela vo veku len 41 rokov.

Jej manžel sa po tejto strate psychicky zrútil, a tak sa starostlivosť o tri deti – vrátane ťažko postihnutého Arnoldka – rozhodli prevziať Marikini rodičia.

Starí rodičia, ktorí sa nevzdávajú

