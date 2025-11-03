Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc - Dobré noviny
Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc
Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

— Foto: Donio.sk / Pomôžme Veronike v liečbe rozsiahlej rakoviny

Veronika bojuje o každý deň so synčekom.

Malo to byť jedno z najšťastnejších období v jej živote. Veronika sa tešila na príchod svojho prvého dieťatka, no namiesto radosti prišli obavy. Počas cisárskeho rezu, ktorým musel jej synček prísť na svet predčasne v 30. týždni tehotenstva, lekári objavili niečo, čo zmenilo všetko – metastázy rozšírené po celej chrbtici, bedrových aj stehenných kostiach a ďalšie tri ložiská v prsníkoch.

Boj o zdravie aj o každý nový deň

„Február 2024 bol pre našu rodinu zlomový – v 30. týždni tehotenstva musel prísť náš malý zázrak, synček Chris, na svet predčasne cisárskym rezom,“ povedala Veronika pre portál Donio s tým, že po pôrode sa musela postaviť tvárou v tvár rozsiahlej rakovine a namiesto kočíkovania sa ocitla na onkológii.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/bekimzivotparty/posts/pfbid02Pa6zQi7DCNiZZbHfSN9rsqULL4eeoges2UfYYgMNbzQBrAMgTQYzEmebWmn5sXX9l

Metastázy jej spôsobovali praskanie stavcov a rebier, pre ktoré sa ocitla na invalidnom vozíku. „Podstúpila som plastiku jedného stavca, ďalších sedem stavcov a štyri rebrá mám zlomené,“ spomína Veronika.

Dnes sa už dokáže postaviť, no chrbticu jej musí spevňovať fixačný korzet. Po roku liečby však prišla ďalšia rana – lekári objavili nový, ešte agresívnejší nádor v druhom prsníku. Čaká ju náročná operácia, ožiare a ďalšia séria chemoterapie.

Nádej pre Veroniku aj jej syna

