Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc
Veronika bojuje o každý deň so synčekom.
Malo to byť jedno z najšťastnejších období v jej živote. Veronika sa tešila na príchod svojho prvého dieťatka, no namiesto radosti prišli obavy. Počas cisárskeho rezu, ktorým musel jej synček prísť na svet predčasne v 30. týždni tehotenstva, lekári objavili niečo, čo zmenilo všetko – metastázy rozšírené po celej chrbtici, bedrových aj stehenných kostiach a ďalšie tri ložiská v prsníkoch.
Boj o zdravie aj o každý nový deň
„Február 2024 bol pre našu rodinu zlomový – v 30. týždni tehotenstva musel prísť náš malý zázrak, synček Chris, na svet predčasne cisárskym rezom,“ povedala Veronika pre portál Donio s tým, že po pôrode sa musela postaviť tvárou v tvár rozsiahlej rakovine a namiesto kočíkovania sa ocitla na onkológii.
Metastázy jej spôsobovali praskanie stavcov a rebier, pre ktoré sa ocitla na invalidnom vozíku. „Podstúpila som plastiku jedného stavca, ďalších sedem stavcov a štyri rebrá mám zlomené,“ spomína Veronika.
Dnes sa už dokáže postaviť, no chrbticu jej musí spevňovať fixačný korzet. Po roku liečby však prišla ďalšia rana – lekári objavili nový, ešte agresívnejší nádor v druhom prsníku. Čaká ju náročná operácia, ožiare a ďalšia séria chemoterapie.