Toto by doma nestrpela. Profesionálna upratovačka vysvetlila, ktoré veci v domácnosti sú raj pre baktérie
Profesionálka prehovorila o najnechutnejších veciach v domácnosti.
Na prvý pohľad pôsobia štýlovo a čisto, no v skutočnosti môžu byť doslova rajom pre baktérie. Profesionálna upratovačka Jade, ktorá svoje tipy a skúsenosti pravidelne zdieľa na sociálnej sieti TikTok, otvorene priznala, že niektoré bežné predmety by si do svojej domácnosti nikdy nedala. Ako informuje Mail Online, podľa nej ide o veci, ktoré sú síce estetické, no ich údržba je hotovou pohromou.
Lesk, ktorý sa neoplatí
Vo videu vysvetľuje, že medzi najväčšie problematické veci patria napríklad lustre. „Vyzerajú krásne, ale udržať ich čisté je takmer nemožné,“ hovorí Jade. Práve preto ich v jej dome nenájdete.
Podobne sa pozerá aj na žalúzie, ktoré sú v mnohých domácnostiach bežnou súčasťou. Tie hliníkové si však podľa nej zaslúžia špeciálne miesto na čiernej listine. „Nenávidím všetky druhy žalúzií, tieto sú ale najhoršie. Ľahko sa lámu a deformujú a trvá nekonečne dlho riadne ich vyčistiť,“ objasňuje.
Aby toho nebolo málo, Jade varuje aj pred nábytkom so zrkadlovým povrchom. Hoci dokáže opticky zväčšiť priestor, pre upratovačku predstavuje nočnú moru. Šmuhy, otlačky prstov a prach vraj človeka prinútia siahať po handričke prakticky denne.