Bábätko neplakalo a bojovalo o každý nádych. Dráma pri pôrode skončila vďaka hrdinom v uniformách zázrakom
Bábätko neplakalo a bojovalo o každý nádych. Dráma pri pôrode skončila vďaka hrdinom v uniformách zázrakom
Bábätko neplakalo a bojovalo o každý nádych. Dráma pri pôrode skončila vďaka hrdinom v uniformách zázrakom

— Foto: Facebook Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje

Ondráška sa podarilo oživiť len vďaka rýchlemu zásahu.

Keď na tiesňovej linke v Stredočeskom kraji zaznelo volanie o pomoc, bolo jasné, že ide o sekundy. Budúca mamička začala predčasne rodiť, a tak sa posádka sanitky okamžite vydala na cestu. Kým však dorazili, chlapček Ondrášek už bol na svete. No jeho stav bol kritický.

Boj o každý nádych

„Bábätko neplakalo, malo veľmi pomalý tep a ťažko dýchalo. Posádka preto okamžite začala s resuscitáciou,“ uviedla Zdravotnícka záchranná služba Stredočeského kraja na svojom profile na sociálnej sieti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/stredoceskazachranka/posts/pfbid02EBFjbbjbZTimESisfAGnXWPubGLBWjmxqhfoMXvUgca2QbedQxHHNZ3zAozZFTMLl

Po niekoľkých napätých minútach sa im podarilo chlapčeka stabilizovať. Po príchode špecializovanej posádky pre prevoz predčasne narodených detí lekár Ondráška zaintuboval a pripojil na umelú pľúcnu ventiláciu. Spolu s mamičkou ich potom previezli do pražskej nemocnice Motol, kde sa o nich postarali s maximálnou citlivosťou a odbornou starostlivosťou.

Ondrášek vážil len 835 gramov, no napriek neľahkému začiatku sa nevzdal a dnes bojuje s obrovskou silou.

Slová, ktoré dojali aj záchranárov

