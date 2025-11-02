Bábätko neplakalo a bojovalo o každý nádych. Dráma pri pôrode skončila vďaka hrdinom v uniformách zázrakom
Ondráška sa podarilo oživiť len vďaka rýchlemu zásahu.
Keď na tiesňovej linke v Stredočeskom kraji zaznelo volanie o pomoc, bolo jasné, že ide o sekundy. Budúca mamička začala predčasne rodiť, a tak sa posádka sanitky okamžite vydala na cestu. Kým však dorazili, chlapček Ondrášek už bol na svete. No jeho stav bol kritický.
Boj o každý nádych
„Bábätko neplakalo, malo veľmi pomalý tep a ťažko dýchalo. Posádka preto okamžite začala s resuscitáciou,“ uviedla Zdravotnícka záchranná služba Stredočeského kraja na svojom profile na sociálnej sieti.
Po niekoľkých napätých minútach sa im podarilo chlapčeka stabilizovať. Po príchode špecializovanej posádky pre prevoz predčasne narodených detí lekár Ondráška zaintuboval a pripojil na umelú pľúcnu ventiláciu. Spolu s mamičkou ich potom previezli do pražskej nemocnice Motol, kde sa o nich postarali s maximálnou citlivosťou a odbornou starostlivosťou.
Ondrášek vážil len 835 gramov, no napriek neľahkému začiatku sa nevzdal a dnes bojuje s obrovskou silou.