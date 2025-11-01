Predlžovačka zvládne veľa, ale nie všetko. Tieto spotrebiče do nej nikdy nezapájajte, varujú odborníci - Dobré noviny
Dobré noviny
Predlžovačka zvládne veľa, ale nie všetko. Tieto spotrebiče do nej nikdy nezapájajte, varujú odborníci
Predlžovačka zvládne veľa, ale nie všetko. Tieto spotrebiče do nej nikdy nezapájajte, varujú odborníci

— Foto: Freepik, @rawpixel.com / Freepik, @freepik

Nesprávne používanie môže skončiť katastrofou.

Používame ju každý deň, no len málokto sa zamyslí nad tým, čo do nej vlastne zapája. Predlžovačka je praktický pomocník – rieši nedostatok zásuviek a dokáže zachrániť nejednu situáciu. No aj tento nenápadný kábel má svoje limity. Ak ho preťažíte, môže sa prehriať, začať iskriť, a v najhoršom prípade spôsobiť požiar. Ako informuje agentúra SITA, odborníci preto varujú, že niektoré spotrebiče by do nej nikdy nemali ísť. Viete, ktoré to sú?

Keď jeden kábel nezvládne všetko

V mnohých domácnostiach siahame po predlžovačke automaticky – pripojíme televízor, nabíjačku, lampu či počítač. Problém nastáva vtedy, keď sa do jedného kábla napojí viac výkonných zariadení. „Bežná predlžovačka nie je konštruovaná pre spotrebiče s vysokou spotrebou energie,“ pripomínajú odborníci.

Foto: Freepik, @pvproductions

Elektrické ohrievače, priamotopy, mikrovlnky či fritézy dokážu predlžovačku preťažiť už po pár minútach. Plast sa začne prehrievať, izolácia mäkne a kábel sa môže poškodiť. Podľa štatistík patria práve vykurovacie prístroje medzi najčastejšie príčiny požiarov v domácnostiach. Aj moderné modely s termostatom môžu byť nebezpečné, ak sú zapojené cez nevhodný kábel.

Spotrebiče, ktoré chcú stabilný prúd

Na zozname spotrebičov, ktoré do predlžovačky nepatria, nájdeme aj chladničky a mrazničky. Ich motor potrebuje stabilný prísun elektriny, ktorý predlžovačka často nedokáže zabezpečiť. Výsledkom môže byť poškodenie motora, skrátenie životnosti či úplné zlyhanie chladenia.

Podobné pravidlo platí aj pre práčky, sušičky, umývačky riadu či klimatizácie. Tieto zariadenia majú vysoký výkon a mali by byť vždy zapojené priamo do zásuvky – nie cez ďalší kábel.

Mnohí riskujú každý deň

