Lekári neverili, až kým jej nepraskali cievky. Dagmar Sanitrová prežila detstvo plné bolesti aj sily
Obľúbenú herečku vraj zachránil zážitok medzi nebom a zemou
Herečka Dagmar Sanitrová dnes pôsobí ako pokojná a vyrovnaná žena, no za týmto vnútorným mierom sa skrýva silný životný príbeh. Ako malé dievča si prešla obdobím, počas ktorého jej lekári neverili, že ju naozaj niečo bolí. Roky prežívala v neistote a bolesti – až kým sa neukázalo, že všetko, čo cítila, bolo skutočné.
Podozrenie na leukémiu
Keď mala Dagmar len pár rokov, začala pociťovať silné bolesti rúk a nôh. Lekári však nevedeli prísť na to, čo sa s ňou deje. „Ešte v detstve som strávila takmer dva roky v nemocnici s podozrením na leukémiu. Nevedeli ju vylúčiť, ani prísť na to, čo mi je," spomína herečka pre časopis Moja psychológia. Vyšetrenia nič neukazovali a bolesti neustupovali.
Situácia zašla tak ďaleko, že niektorí lekári jej mame odporučili, aby ju potrestala. „Jedna pani doktorka dokonca povedala mojej mame, nech zoberie varechu a dobre mi nacápe na zadok, lebo si vymýšľam,“ uviedla Sanitrová.
Jediný človek, ktorý jej veril, bola práve mama. Keď dcéra dostala záchvat horúčky, zobrala ju do náručia a niesla ju až do nemocnice, pretože rodina nemala auto.