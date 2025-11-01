Ležala podchladená medzi stromami. O život dezorientovanej seniorky pohotovo zabojovali až Jakub s Martinom
Svojou rýchlou reakciou zachránili seniorke život.
Tma, chlad a samota. Takto nechcene trávila noc 82-ročná seniorka zo Starej Myjavy, ktorá sa stratila po tom, ako odišla z domu. Dezorientovaná a vyčerpaná sa nevedela vrátiť späť. Pomoc však prišla včas – postarali sa o ňu Jakub a Martin, ktorí ju našli schúlenú v ovocnom sade a zachránili jej život.
Pátranie, do ktorého sa zapojila celá komunita
Podľa informácií polície prijali v noci zo štvrtka na piatok oznámenie o nezvestnej seniorke, ktorá mala zhoršenú pamäť a orientáciu. Ihneď po prijatí správy sa rozbehlo rozsiahle pátranie, do ktorého sa zapojili nielen policajné hliadky a operačné stredisko, ale aj rodina a susedia.
„V krátkom čase bola kolegami z Obvodného oddelenia PZ Brezová pod Bradlom, ppráp. Jakubom Súkupom a nstržm. Martinom Krištofom, v členitom a rozsiahlom teréne v katastri obce Stará Myjava nájdená schúlená v ovocnom sade, pričom bola podchladená, dezorientovaná a vyčerpaná,“ uviedla trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Okamžitá pomoc a šťastný koniec
Jakub a Martin neváhali ani chvíľu. Spolu so záchrannými zložkami odviezli seniorku do nemocnice, kde ju lekári jednorazovo ošetrili a následne ju mohli prepustiť do domácej starostlivosti.
„Ďakujeme kolegom Jakubovi a Martinovi, kolegom z ďalších útvarov, ako aj rodine a susedom za spoluprácu pri pátraní, vďaka čomu bola nezvestná seniorka vypátraná v krátkom čase a bez vážnej ujmy,“ doplnila polícia na sociálnej sieti.