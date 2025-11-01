Ležala podchladená medzi stromami. O život dezorientovanej seniorky pohotovo zabojovali až Jakub s Martinom - Dobré noviny
Ležala podchladená medzi stromami. O život dezorientovanej seniorky pohotovo zabojovali až Jakub s Martinom
Ležala podchladená medzi stromami. O život dezorientovanej seniorky pohotovo zabojovali až Jakub s Martinom

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Facebook Polícia Slovenskej republiky / AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Svojou rýchlou reakciou zachránili seniorke život.

Tma, chlad a samota. Takto nechcene trávila noc 82-ročná seniorka zo Starej Myjavy, ktorá sa stratila po tom, ako odišla z domu. Dezorientovaná a vyčerpaná sa nevedela vrátiť späť. Pomoc však prišla včas – postarali sa o ňu Jakub a Martin, ktorí ju našli schúlenú v ovocnom sade a zachránili jej život.

Pátranie, do ktorého sa zapojila celá komunita

Podľa informácií polície prijali v noci zo štvrtka na piatok oznámenie o nezvestnej seniorke, ktorá mala zhoršenú pamäť a orientáciu. Ihneď po prijatí správy sa rozbehlo rozsiahle pátranie, do ktorého sa zapojili nielen policajné hliadky a operačné stredisko, ale aj rodina a susedia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/pfbid0yGdw4cDfygTQ6wjhn8xvBAEru3fjMmxoHnQXZoxUsQ6zv2e6RJ8RoGD5ST3dFR1Ml

„V krátkom čase bola kolegami z Obvodného oddelenia PZ Brezová pod Bradlom, ppráp. Jakubom Súkupom a nstržm. Martinom Krištofom, v členitom a rozsiahlom teréne v katastri obce Stará Myjava nájdená schúlená v ovocnom sade, pričom bola podchladená, dezorientovaná a vyčerpaná,“ uviedla trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Okamžitá pomoc a šťastný koniec

Jakub a Martin neváhali ani chvíľu. Spolu so záchrannými zložkami odviezli seniorku do nemocnice, kde ju lekári jednorazovo ošetrili a následne ju mohli prepustiť do domácej starostlivosti.

„Ďakujeme kolegom Jakubovi a Martinovi, kolegom z ďalších útvarov, ako aj rodine a susedom za spoluprácu pri pátraní, vďaka čomu bola nezvestná seniorka vypátraná v krátkom čase a bez vážnej ujmy,“ doplnila polícia na sociálnej sieti.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Manžel spadol, našli ho kľačať v obývačke. Rado, Tamara a Erik ukázali, čo znamená mať srdce

