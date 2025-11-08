Čo hrozí, ak má muž v staršom veku dieťa? O biologických hodinách u silnejšieho pohlavia sa často nehovorí - Dobré noviny
Čo hrozí, ak má muž v staršom veku dieťa? O biologických hodinách u silnejšieho pohlavia sa často nehovorí
Čo hrozí, ak má muž v staršom veku dieťa? O biologických hodinách u silnejšieho pohlavia sa často nehovorí

Aj muži podliehajú biologickým hodinám. Starnutie sa nedá oklamať.
Aj muži podliehajú biologickým hodinám. Starnutie sa nedá oklamať.

Príroda opäť ukazuje svoju unikátnosť. 

O ženských biologických hodinách počúvame často. Ale čo tie mužské? Existujú vôbec? Odborníci majú v tejto otázke jasno. Najnovšie výskumy dokazujú, že mužské biologické hodiny nielenže existujú, ale majú svoje špecifiká, ktoré prekvapili aj samotných vedcov. Hovorí sa, že ženám biologické hodiny tikajú, pretože ich plodné obdobie je výrazne kratšie než u mužov. Akonáhle nastúpi menopauza, šanca na počatie sa u ženy definitívne končí. Muži síce môžu mať deti aj v sedemdesiatke, ale je to naozaj bezpečné?

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.

Zvyšuje sa riziko prenosu chorôb

Vedci zo Sangerovho inštitútu a z King’s College London odpoveď na túto otázku poznajú. Komplexne zmapovali, ako sa môžu škodlivé zmeny DNA v spermiách zvyšovať v celom genóme so zreteľom na pribúdajúci vek. Predstavte si, že spermie v procese starnutia nadobúdajú genetické mutácie, čím sa zvyšuje riziko prenosu chorôb na prípadných potomkov. Tento záver vyplýva z nedávno publikovanej štúdie vyššie zmieneného tímu vedcov, ktorej výsledky boli zverejnené v prestížnom vedeckom časopise Nature

Ilustračné foto
Prečítajte si tiež: Domáci zázrak proti najčastejšej rakovine Slovákov. Zabrániť jej návratu môže pomôcť bežný a lacný liek

Tím sekvenoval 81 vzoriek mužských spermií od zdravých darcov vo veku od 24 do 75 rokov. Z analýzy vyplynulo, že mužská zárodočná línia buniek produkujúca spermie je vystavená kombináciám mutácií a pozitívneho výberu (tzn., že určitá mutácia dáva výhodu konkrétnym bunkám, pozn. red.). „Mužské spermie pridávajú v priemere približne 1,67 nových genetických mutácií ročne," zhrnuli v Nature. Mnohé z mutácií, ktoré sú priaznivé pre samotné bunky, môžu byť škodlivé pre potomkov. Vedci uviedli, že sa takéto mutácie často vyskytujú v génoch spájaných s vývojovými poruchami alebo rakovinou v detstve. 

Výsledky prekvapili aj samotných vedcov

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

