Posledné slová mamy legendárneho Matelka chytia za srdce. Odišla priskoro, ale zanechala po sebe veľa
Autorka legendárneho cyklu pre deti Matelko s Drobčekom odišla príliš skoro.
Keď sa v spomienkach vrátite do detských čias, mnohí tam nepochybne nájdete aj postavičku Matelka. Úspešný televízny projekt patrí medzi legendárne relácie pre najmenších a aj vďaka nemu bolo detstvo krásne a bezstarostné.
Autorka legendárneho cyklu Matelko s Drobčekom Veronika Bednárová by sa tento rok dožila 89. narodenín. Žiaľ, osudnou sa jej stala dopravná nehoda tesne pred Vianocami v roku 2003. Jej posledné slová pred smrťou, ktoré Novému Času prezradil jej syn Martin, chytia za srdce.
Žila pre prácu
Veronika Bednárová pracovala dlhé roky vo verejnoprávnej televízii ako redaktorka a scenáristka. Okrem cyklu pre najmenších Matelko s Drobčekom, ktorý vznikol pred 40 rokmi, mala vo svojom portfóliu tiež programy ako Vtipnejší vyhráva či Úsmev ako dar.
Pre svoju prácu žila a to sa jej napokon aj stalo osudným. Keď totiž tesne pred vianočnými sviatkami pred 22 rokmi smerovala na východ do Sniny na natáčanie, tragicky havarovala.