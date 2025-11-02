Uverila v ilúziu a ako 14-ročná vstúpila do kláštora. Petra až po tragédiách zistila, čo je to láska
Z kláštora ju vyhodili pre pomstu.
Mala len 14 rokov a keď doma povedala, že vstupuje do kláštora, nikto jej na to nič nepovedal. Bola to Božia vôľa. „Až teraz spätne vidím, že to bola moja potreba si v tej veľkej frustrácii naplniť potrebu lásky,“ hovorí populárna česká spisovateľka Petra Dvořáková, ktorá svoju skúsenosť s dospievaní v kláštore popisuje v románe s názvom Návrat. Jedna z najpredávanejších autoriek toho ale v živote prežila omnoho viac – bojovala s anorexiou, dva roky bola so synom na onkológii a tragicky prišla o partnera. Napriek všetkému nikdy nestratila vieru, hoci z kláštora ju jedného dňa bez vysvetlenia vyhodili.
Mama z nej chcela poslušné dievčatko
Keď sa povie šťastné detstvo, predstavuje si rodičov, ktorí dieťaťu dajú porozumenie, počúvajú ho, maznajú sa s ním a príjmu ho vždy, nech je akékoľvek. „Ja som také detstvo nemala,“ spomínala v relácii 13. komnata Petra Dvořáková, ktorá bola prostredným dieťaťom, ktoré vždy muselo byť aspoň také dobré ako jej staršia sestra.
„Rodičia nemali konflikty medzi sebou, ale myslím si, že moja mama si niesla veľmi veľa tráum zo svojho detstva a veľmi sa to podpisovalo na našej výchove,“ vysvetľovala Petra, ktorá od mamy potrebovala bezhraničné prijatie, ktoré jej nedokázala ale dať. Petra bola odjakživa temperamentná, neposedná a nie tá poslušná dcéra, ktorou bola jej staršia sestra a ktorú sa z nej za každú cenu snažila spraviť jej mama.
Lásku hľadala v kláštore
Petrine ťažkosti z neprijatia v trinástich rokoch vyústili do anorexie, ktorú si jej okolie ani nevšimlo. „Anorexia sa nezačne prejavovať telesne, ona najskôr začne fungovať mentálne, keď človek začne cítiť uspokojenie z hladu. Cíti, že je príjemné hladovať, je príjemné byť chudá a okolie to začne oceňovať,“ vysvetľovala Petra Dvořáková, ktorá útechu nachádzala v novoobjavenej viere a ako 14-ročná sa rozhodla odísť z domu rovno do kláštora.
„Moja cesta do kláštora bola daná mojím stretnutím s cirkvou, ktoré mi prinieslo jednu veľkú ilúziu – presvedčenie, že ľudia v cirkvi sú dobrí a že tam nájdem lásku, ktorú hľadám,“ vravela Petra, ktorú do kláštora prijali po revolúcii veľmi radi, pretože v ráde chýbala mladá krv. Rodičia jej rozhodnutie brali ako božiu vôľu a tej sa nemá odporovať. Až po rokoch dokázala priznať, že sa dostala na miesto, kde ju kŕmili strachom.