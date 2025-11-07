Vyhlasoval, že znovu ho už pred oltár nedostanú. Šťastný Richard Müller prezradil, prečo si to rozmyslel
Spevák už bol v minulosti ženatý s moderátorkou Soňou Müllerovou.
Vždy tvrdil, že druhú svadbu už neplánuje, no nakoniec predsa len zaúradovala láska a Richard Müller vyslovil áno svojej dlhoročnej partnerke Vande Wolfovej. V Show Jána Krausa teraz prezradil, prečo si to napokon rozmyslel, ale aj to, z akého dôvodu sa obaja rozhodli mať sobáš bez toho, aby o tom vedela verejnosť.
Druhú svadbu už nechcel
Do Češky Vandy sa obľúbený spevák zamiloval v New Yorku. Ona za veľkou mlákou žila, pričom on tam išiel nahrať dosku. „Tak sme sa po rokoch stretli a snáď osem hodín sme sa prechádzali po Manhattane, ja som bola na ihlách,“ smiala sa Vanda, ktorá sa s Richardom poznala už od svojich 15 rokov.
Po rozpade manželstva so Soňou Müllerovou hudobník vyhlasoval, že sa už neožení. „Svadbu neplánujeme. Ja som už bol raz ženatý a nevyšlo to. Už by som sa nikdy nechcel dožiť toho, že by sa mi rozbila ďalšia rodina,“ tvrdil pred trinástimi rokmi umelec.
Nakoniec si to spevák to rozmyslel a Vandu Wolfovú si zobral za ženu. O sobáši pritom verejnosť netušila, vedeli o tom len spevákovi najbližší. Dôvod bol jednoduchý.