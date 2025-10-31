Chcete poznať tajomstvá snov? Táto kniha by určite nemala chýbať vo vašej knižnici - Dobré noviny
Chcete poznať tajomstvá snov? Táto kniha by určite nemala chýbať vo vašej knižnici
Chcete poznať tajomstvá snov? Táto kniha by určite nemala chýbať vo vašej knižnici

Veľký snár: 1001 snov je komplexná encyklopédia snov, ktorá zhŕňa viac než tisíc snových scén a symbolov, komentuje ich možné výklady a snaží sa spojiť starodávne tradície výkladu snov so súčasnými psychologickými prístupmi.

Autorka ponúka návod, ako porozumieť odkazom podvedomia. Detailne sa venuje 1001 najčastejšie sa vyskytujúcim symbolom a motívom a načrtáva možné spôsoby ich interpretácie, napríklad prejavov skrytých emócií, upozornení pred nebezpečenstvom alebo ukazovateľov toho, či sa vám bude v živote dariť.

Kniha obsahuje:

  • výklad viac ako tisíc snových scenárov a symbolov
  • hlboké a detailné vysvetlenie významov a posolstiev
  • historické pozadie a úvod do symboliky
  • viac ako tristo podrobných ilustrácií
  • odborná analýza a dešifrovanie snov

Okrem slovníkových hesiel – čiže sny od A (abeceda, adopcia, akciový trh) až po Žet (žobrák, žonglér a žubrienka), kniha poskytuje techniky pre rozvoj snov (napr. lucidné snívanie), návody, ako viesť snový denník, a tiež komentáre, ako rozlišovať medzi bežnými snami, víziami a symbolickými odkazmi.

Foto: Ikar

Ako tvrdí autorka, „všetky sny uvedené v knihe mali skutoční ľudia, vďaka čomu sa s nimi môžu čitatelia ľahko stotožniť a zistiť, ako im ich konkrétny sen môže pomôcť zlepšiť reálny život. V snoch sa často objavujú „čriepky“ dôležitých situácií alebo z dôležitých období v reálnom živote – ako je napríklad tehotenstvo, detstvo, dospievanie, obdobie od 20 do 40 rokov, smútok zo straty blízkeho človeka či zásadné zmeny.“

Či už vás priťahujú mystické interpretácie, alebo túžite len lepšie porozumieť sami sebe - Veľký snár: 1001 snov môže byť vstupnou bránou do fascinujúceho sveta, kde sa realita stretáva s tieňmi vášho podvedomia.
Ak máte sny, ktoré vás trápia alebo fascinujú, táto kniha vám ponúka bohatý repertoár možností, ako im porozumieť. A pritom si zachovať slobodu vlastnej interpretácie.

Cassandra Easton

Počas svojej viac ako štyridsaťročnej spisovateľskej kariéry sa stala Cassandra Eason jednou z najplodnejších a najpopulárnejších autoriek kníh o všetkých aspektoch duchovnosti a mágie, vrátane jej bestsellerov 1001 Spells (1001 kúziel) a 1001 Tarot Spreads (1001 tarotových výkladov).
Cassandra tiež prednáša, vysiela a vedie workshopy po celom svete o všetkých aspektoch nadprirodzených javov. Za posledných štyridsať rokov napísala viac ako 130 titulov, z ktorých mnohé boli preložené do viacerých jazykov, vrátane japončiny, čínštiny, ruštiny, hebrejčiny, portugalčiny, nemčiny, francúzštiny, holandčiny a španielčiny.
Cassandra bola desať rokov učiteľkou a vysokoškolskou lektorkou. Jej životná cesta sa však zmenila po vízii jej trojročného syna Jacka. Ten vo svojej predpovedi presne opísal motocyklovú nehodu, ktorá sa stala jeho otcovi.

Milan Buno, knižný publicista

