Do izby mu vtrhli statní chlapi a on čakal to najhoršie. Spoznávate mladíka, z ktorého vyrástla legenda?
Podľa priateľov bol predovšetkým človekom, ktorý sa angažoval vo verejných veciach.
Keď si raz na internáte vychutnával letný podvečer, do jeho izby vtrhli dvaja statní mládenci. Myslel si, že im dlží peniaze a prišli si ho podať, no oni sa len pýtali, ako sa volá a pripomenuli mu, že je klavirista – a to bol dôvod, prečo ho hľadali. Pozvali ho, aby s nimi začal hrať v divadle a zo študenta Vysokej školy múzických umení sa razom stal klavirista a neskôr aj herec, ktorý je legendou slovenskej kultúry.