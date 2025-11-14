Bála sa zaváraných uhoriek a po šoférovaní si necítila nohy. Známa psychologička vie, ako zatočiť s OCD - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Bála sa zaváraných uhoriek a po šoférovaní si necítila nohy. Známa psychologička vie, ako zatočiť s OCD
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Vera Wisterová našla šťastie pri Michalovi.

Keď jej deti zmizli z Auparku, nejedla a nespala. Vera Wisterová našla pokoj pri bratovi známej herečky

Dušan Ambróš / Súťažiaci Juraj

Skromný Juraj môže vyhrať sumu, akú Slovensko ešte nezažilo: Sú aj lepší, ja som mal iba šťastie

Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame

Viera Richterová a Emil Horváth mladší.

Keď sa ženil, oddávajúci mal štyri promile v krvi. Emil Horváth svoju Vierku očaril dobrým srdcom

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Ilustračné fotografie.

Zbadali ste po byte behať rybenku? Nenápadný hmyz vás upozorňuje na problém, ktorý môže vyjsť draho

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

SLEDUJE NÁS 207 069 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Bála sa zaváraných uhoriek a po šoférovaní si necítila nohy. Známa psychologička vie, ako zatočiť s OCD

Denisa Moravčík Debrecká.
Denisa Moravčík Debrecká. — Foto: Instagram @modernapsychologia

Autorka dvoch kníh o psychológii ozrejmuje zákulisie úzkostí.

Prešla si obezitou, k lekárom chodila aj s bezvýznamnými symptómami a keď sa učila šoférovať, jej telo odmietalo spolupracovať – prestala si cítiť nohy a nedokázala vystúpiť z auta. Medzi 16. a 17. rokom zažívala časté panické ataky, dokonca mávala strach z konzumácie zaváraných uhoriek. Denisa Moravčík Debrecká je psychologička špecializujúca sa na úzkosť a stres, ktorá dnes žije plnohodnotný život aj s úzkostnou a obsedantno-kompulzívnou poruchou (OCD). No nebolo to vždy tak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Denisa Moravčík Debrecká (@modernapsychologia)

Úzkostná porucha spôsobuje intenzívne a pretrvávajúce obavy, ktoré nie sú primerané situácií. V prípade OCD ide o psychickú poruchu charakterizovanú nechcenými a vtieravými myšlienkami, impulzmi či predstavami (obsesie) a opakovanými nutkavými činnosťami alebo rituálmi (kompulzie). Tieto obsesie vyvolávajú úzkosť, ktorú sa pacient snaží dočasne zmierniť vykonaním kompulzie, čo vytvára „začarovaný kruh" a porucha zasahuje do jeho každodenného života.

Edukuje, baví aj motivuje

Denisa Moravčík Debrecká na online platformách vystupuje pod značkou Moderná psychológia, kde ju sledujú desaťtisíce ľudí. Jej príspevky búrajú stereotypy o duševných chorobách – upozorňujú na dôležitosť prevencie a ponúkajú konkrétne rady, ako zvládať rôzne typy stresu, nekontrolované prejedanie, úzkosti či vyhorenie.

Tridsať rastlín týždenne: Recept na zdravý mikrobióm
Prečítajte si tiež: Psychoterapeutka Maliariková: V bruchu máme druhý mozog. Dodržujte dennú dvanástku a vyhnete sa chorobám

Nehanbí sa ukázať ani tie najdesivejšie či najtrápnejšie zážitky, ktoré v dôsledku menovaných porúch zažila. Jednoduchým a hravým spôsobom vysvetľuje ich na prvý pohľad zložité mechanizmy a ponúka rady, ktoré môžu nechcený stav zmierniť. Neraz opisuje príhody, v ktorých sa jej sledovatelia ľahko nájdu, čo im často prinesie úľavu – uvedomia si, že v tom nie sú sami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Denisa Moravčík Debrecká (@modernapsychologia)

Táto vec ubližuje

V príspevkoch taktiež reflektuje rôzne polopravdy šíriace sa v spoločnosti. Vysvetľuje, že tí, ktorí potrebujú psychologickú pomoc, nie sú hneď blázni, aj keď ich tak dnešná spoločnosť, žiaľ, stále vníma. Ľudí s duševnými ťažkosťami vyzýva, aby navštívili psychológa a aby sa za svoje problémy či traumy nehanbili, ale riešili ich. Sama hovorí, že jej život začal, keď navštívila psychológa a začala sa uzdravovať. Duševná porucha podľa nej neurčuje hodnotu človeka, preto by sme mali stigmatizovanie psychiatrických pacientov považovať za zastaralý prežitok.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…