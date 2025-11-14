Bála sa zaváraných uhoriek a po šoférovaní si necítila nohy. Známa psychologička vie, ako zatočiť s OCD
Autorka dvoch kníh o psychológii ozrejmuje zákulisie úzkostí.
Prešla si obezitou, k lekárom chodila aj s bezvýznamnými symptómami a keď sa učila šoférovať, jej telo odmietalo spolupracovať – prestala si cítiť nohy a nedokázala vystúpiť z auta. Medzi 16. a 17. rokom zažívala časté panické ataky, dokonca mávala strach z konzumácie zaváraných uhoriek. Denisa Moravčík Debrecká je psychologička špecializujúca sa na úzkosť a stres, ktorá dnes žije plnohodnotný život aj s úzkostnou a obsedantno-kompulzívnou poruchou (OCD). No nebolo to vždy tak.
Úzkostná porucha spôsobuje intenzívne a pretrvávajúce obavy, ktoré nie sú primerané situácií. V prípade OCD ide o psychickú poruchu charakterizovanú nechcenými a vtieravými myšlienkami, impulzmi či predstavami (obsesie) a opakovanými nutkavými činnosťami alebo rituálmi (kompulzie). Tieto obsesie vyvolávajú úzkosť, ktorú sa pacient snaží dočasne zmierniť vykonaním kompulzie, čo vytvára „začarovaný kruh" a porucha zasahuje do jeho každodenného života.
Edukuje, baví aj motivuje
Denisa Moravčík Debrecká na online platformách vystupuje pod značkou Moderná psychológia, kde ju sledujú desaťtisíce ľudí. Jej príspevky búrajú stereotypy o duševných chorobách – upozorňujú na dôležitosť prevencie a ponúkajú konkrétne rady, ako zvládať rôzne typy stresu, nekontrolované prejedanie, úzkosti či vyhorenie.
Nehanbí sa ukázať ani tie najdesivejšie či najtrápnejšie zážitky, ktoré v dôsledku menovaných porúch zažila. Jednoduchým a hravým spôsobom vysvetľuje ich na prvý pohľad zložité mechanizmy a ponúka rady, ktoré môžu nechcený stav zmierniť. Neraz opisuje príhody, v ktorých sa jej sledovatelia ľahko nájdu, čo im často prinesie úľavu – uvedomia si, že v tom nie sú sami.
Táto vec ubližuje
V príspevkoch taktiež reflektuje rôzne polopravdy šíriace sa v spoločnosti. Vysvetľuje, že tí, ktorí potrebujú psychologickú pomoc, nie sú hneď blázni, aj keď ich tak dnešná spoločnosť, žiaľ, stále vníma. Ľudí s duševnými ťažkosťami vyzýva, aby navštívili psychológa a aby sa za svoje problémy či traumy nehanbili, ale riešili ich. Sama hovorí, že jej život začal, keď navštívila psychológa a začala sa uzdravovať. Duševná porucha podľa nej neurčuje hodnotu človeka, preto by sme mali stigmatizovanie psychiatrických pacientov považovať za zastaralý prežitok.