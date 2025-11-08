Lístie nie je odpad, ale pomocník. Skúsení záhradkári prezradili, prečo by ste ho nemali hrabať
Menej hrabania, viac úžitku.
Zatiaľ čo deti sa tešia z farebných listov a skáču do mäkkých kôp, dospelí ich väčšinou vidia ako prácu navyše. Jeseň pre mnohých znamená nekonečné hrabanie, fúkanie a odvážanie lístia zo záhrady. Skúsení záhradkári však varujú – týmto zvykom si môžeme viac uškodiť ako pomôcť.
Ako uvádza SITA, odborníci odporúčajú zmeniť pohľad na jesenné lístie. Nie je to odpad, ktorý treba zlikvidovať, ale prirodzená súčasť ekosystému, ktorá pôde pomáha prežiť zimu a dodáva jej živiny.
Lístie ako dar pre pôdu
Mnohí záhradkári už dnes vedia, že hrable nemusia byť každú jeseň v plnej pohotovosti a nie je nutné zbierať každý jeden lístok. Namiesto hodín hrabania či fúkania listov radia odborníci využiť ich priamo v záhrade. Lístie totiž dokáže poslúžiť ako prirodzené hnojivo či mulč, ktorý rastliny chráni pred chladom.
Záhradkári sa však zhodujú, že na trávniku by lístie cez zimu zostať nemalo. Ak ho necháte ležať vo veľkej vrstve, bráni prístupu vzduchu, udržiava vlhkosť a vytvára ideálne prostredie pre plesne a huby. Na jar potom namiesto zelenej trávy často zostanú holé miesta či mach.
Riešením je jednoduchý presun – nahromaďte lístie okolo stromov a kríkov. Počas zimy sa prirodzene rozloží a pôdu obohatí o organické látky. Na jar ho stačí len ľahko zapracovať do zeme.