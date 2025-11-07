Ak zlyhám v tomto, zlyhám vo všetkom, hovorí Mark Wahlberg. Z bývalého väzňa je dnes ukážkový manžel a otec
Slávny herec má za sebou búrlivú minulosť.
Sedel vo väzení a maturitu si urobil až vo veku 45 rokov. Napriek tomu, že Mark Wahlberg v minulosti bojoval so svojimi démonmi a má za sebou temnú minulosť, dokázal sa zmeniť k lepšiemu a dnes je z neho ukážkový manžel aj skvelý otec.
So životnou partnerkou je už 24 rokov a spolu vychovávajú aj štyri deti. Slávny herec si na rodine a výchove svojich ratolestí zakladá a v rozhovore pre People uviedol, že rodičovstvo je pre neho jeho najdôležitejšia rola.
Nechce zlyhať
Pre Marka Wahlberga je rodina všetkým, čo dokázal aj na nedávnej premiére svojho najnovšieho filmu, keď sa na červenom koberci ukázal s manželkou Rheou Durman aj so všetkými štyrmi deťmi - dcérami Ellou a Grace a synmi Michaelom a Brendanom.
Úlohu otca berie slávny herec veľmi vážne a hoci podľa jeho slov výchova štyroch detí nie je ľahká, pomáha mu v tom viera, aby získal silu a vedenie a mohol byť tým najlepším rodičom. „Chcem dať svojim deťom svet, ale tiež chcem, aby si vážili všetko, aby boli úspešné, aby boli dobrými ľuďmi, aby si užívali život. Toto je moja najdôležitejšia rola. Ak zlyhám v tomto, zlyhám vo všetkom,“ priznala hollywoodska hviezda.