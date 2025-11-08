Dajte si pozor na tieto dve veci a budú dokonalé. Venčeky podľa rád Jožky Zaukolcovej zvládne upiecť každý - Dobré noviny
Dobré noviny
Dajte si pozor na tieto dve veci a budú dokonalé. Venčeky podľa rád Jožky Zaukolcovej zvládne upiecť každý
Dajte si pozor na tieto dve veci a budú dokonalé. Venčeky podľa rád Jožky Zaukolcovej zvládne upiecť každý

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.
Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/jozka_zaukolcova, stvr.sk

Skúsená cukrárka sa o svoje cenné tipy podelila so širokou verejnosťou.

Jej srdcovkou je čokoláda, neexistuje sladkosť, ktorú by vyslovene nemusela a hoci sa dezertom venuje celý svoj profesionálny život, stále ich nemá dosť. Cukrárka a porotkyňa obľúbenej sladkej šou Jožka Zaukolcová pri pečení dokonca nedokáže byť ani negatívne naladená, práve preto svoju prácu miluje.

Tajomstvo venčekov

„Je to radosť z pečenia. Zábava. Niečo, čo robíme s láskou. A zároveň chutné, dobré a môžeme sa pri tom zabaviť,“ hovorila o svojej vášni v rozhovore pre Aktuality skúsená cukrárka, ktorú televízni diváci poznajú najmä z relácie Pečie celé Slovensko.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jožka (@jozka_zaukolcova)

Súťažiacim tam nedávno vysvetľovala, v čom sa skrýva tajomstvo prípravy lahodných vaječných venčekov a o svoje profesionálne rady sa podelila aj so širokou verejnosťou.

Moderátorka rada pečie a miluje vymýšľanie nových kombinácií chutí.
Pri venčekoch je dôležité odpaľované cesto, teda ten základ. Hmota musí mať jemne kašovitú konzistenciu, potom ju treba správne nastriekať,“ poradila divákom. Ak sa teda chystáte na oslavu alebo si jednoducho chcete spríjemniť deň sladkým dezertom, môžete si ich doma pripraviť aj vy.

Venčeky podľa Jožky Zaukolcovej:

