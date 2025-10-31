Pred smrťou darovala život. Petra Dubayová sa dojímavo lúčila so svojou postavou v Dunaji, zmenila jej život - Dobré noviny
Pred smrťou darovala život. Petra Dubayová sa dojímavo lúčila so svojou postavou v Dunaji, zmenila jej život
Pred smrťou darovala život. Petra Dubayová sa dojímavo lúčila so svojou postavou v Dunaji, zmenila jej život

— Foto: Instagram @petyadubay / Promo fotografie TV Markíza (Dunaj, k vašim službám)

Postava Evy jej zmenila život.

Po troch rokoch natáčania prišla chvíľa, ktorú nechceli ani diváci, ani samotná herečka. Petra Dubayová sa v seriáli Dunaj, k vašim službám rozlúčila so svojou postavou Evy Dušekovej – a urobila to so všetkou pokorou a vďačnosťou. Ako priznala, rozlúčka bola ťažká, no zároveň krásna.

„Evu budem mať vždy v sebe. Taký jej kúsok. Lebo ja som jej mohla dať život. A ona tak trochu zmenila ten môj,“ napísala herečka na svojom Instagrame.

Uzavretá kapitola

Diváci Dunaja si Evu obľúbili od prvých dielov. Spolu s Dávidom, ktorého stvárnil Jakub Jablonský, tvorili jeden z najsilnejších párov seriálu. Ich osud sa však napokon skončil tragicky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Ako uvádza Pluska, Eva sa po bombardovaní Bratislavy ocitla medzi ťažko zranenými. Po cisárskom reze porodila dcérku, no sama napokon zomrela v Dávidovom náručí.

Petra Dubayová priznala, že keď sa dozvedela o takomto konci svojej postavy, nebolo jej všetko jedno. „Úprimne, nebola som z toho nadšená. Tým, že som bola od samého začiatku súčasťou trojice dievčat, tak mi to naozaj prirástlo k srdcu. Ale je to možno fajn ako uzavretie jednej kapitoly. A pre mňa je to aj oslobodzujúce,“ povedala pre Plusku.

Dunaj jej dal viac, než čakala

Hoci pre herečku znamenala rozlúčka s Evou koniec jednej etapy, Petra priznáva, že Dunaj jej priniesol omnoho viac než len pracovnú skúsenosť. V dlhom príspevku na sociálnej sieti sa poďakovala všetkým, ktorí boli súčasťou tejto cesty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Dubayová (@petyadubay)

„Daroval mi ľudí. Dve kamošky, s ktorými sa dlhé natáčacie dni menili na dobrodružnú párty alebo psychologickú poradňu, podľa potreby. Daroval mi veľa ďalších kolegov, od ktorých som sa mohla učiť. A daroval mi Jakuba,“ napísala s odkazom na svojho partnera a seriálového kolegu Jakuba Jablonského.

Herečka dodala, že si váži aj fanúšikov, ktorí jej po odvysielaní posledného dielu písali stovky dojímavých správ. „Teším sa, že ste si slečnu Dušekovú tak obľúbili,“ odkázala.

Nový začiatok

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

