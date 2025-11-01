Mačkáš mi hada, zahriakla ho a stala sa legendou. Jana zo Zámeny manželiek sa zmenila na nepoznanie
Reality šou Zámena manželiek sa počas svojej histórie postarala o niekoľko bizarných momentov a situácií. Hlavnou aktérkou jednej z nich bola v roku 2017 účastníčka českej verzie relácie Jana Robisch, od ktorej zaznela legendárna hláška „Mačkáš mi hada, d*bile“. Žena, ktorá bola kedysi závislá od drog, po ôsmich rokoch od natáčania relácie vyzerá ako nový človek. V podcaste Zpátky do minulosti prehovorila o svojom živote aj o tom, ako jej ho Zámena manželiek zmenila.
Zlomový bod
Jana Robisch sa preslávila vďaka svojej účasti v kontroverznej epizóde Zámeny manželiek, kam sa so svojím vtedajším priateľom Romanom prihlásili hlavne pre peniaze. Na konci epizódy však medzi nimi došlo k veľkej hádke, ktorá priniesla legendárnu hlášku. Jana mala v tom momente okolo krku jedného zo svojich hadov a keď sa k nej rozzúrený Roman priblížil, odbila ho jednoduchým: „Mačkáš mi hada, d*bile.“
Hláška sa zapísala do histórie českej a slovenskej zábavy, no Jana v podcaste Zpátky do minulosti priznala, že to bol zlomový bod v jej živote. V relácii otvorene povedala, že s Romanom mali vzťah, ktorý by nikomu nepriala.
Až Zámena jej pomohla
„Boli sme spolu vyše roka a doma prebehlo 18 policajných zásahov, kým som sa ho zbavila,“ uviedla a dodala, že ich najväčším problémom bolo užívanie drog. „On si fičal na perníku (pervitín, pozn. red.). Ja v tom čase teda tiež, ale on v tom nevedel chodiť,“ vysvetľovala Jana Robisch, ktorá priznala, že posledné natáčanie Zámeny manželiek, keď sa ona a Roman stretli s druhý párom za jedným stolom, si vôbec nepamätá. Predtým totiž zapila lieky alkoholom a bola to vraj vražedná kombinácia. „Také okno som v živote nemala,“ povedala po rokoch.
S odstupom času hovorí, že do Zámeny manželiek sa prihlásila preto, aby sa zbavila svojho vtedajšieho partnera a nakoniec sa jej to aj podarilo. „Až Zámena dopomohla k tomu, aby odišiel,“ povedala Jana Robisch, v ktorej by ste dnes len márne hľadali vychudnutú ženu závislú od drog.