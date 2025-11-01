Mačkáš mi hada, zahriakla ho a stala sa legendou. Jana zo Zámeny manželiek sa zmenila na nepoznanie - Dobré noviny
Dobré noviny
Mačkáš mi hada, zahriakla ho a stala sa legendou. Jana zo Zámeny manželiek sa zmenila na nepoznanie
Mačkáš mi hada, zahriakla ho a stala sa legendou. Jana zo Zámeny manželiek sa zmenila na nepoznanie

Jana Robisch v roku 2017.
Jana Robisch v roku 2017. — Foto: Reprofoto YouTube - TV Nova

Hláška sa zapísala do histórie českej a slovenskej zábavy, no pre ňu to bol zlomový bod.

Reality šou Zámena manželiek sa počas svojej histórie postarala o niekoľko bizarných momentov a situácií. Hlavnou aktérkou jednej z nich bola v roku 2017 účastníčka českej verzie relácie Jana Robisch, od ktorej zaznela legendárna hláška „Mačkáš mi hada, d*bile“. Žena, ktorá bola kedysi závislá od drog, po ôsmich rokoch od natáčania relácie vyzerá ako nový človek. V podcaste Zpátky do minulosti prehovorila o svojom živote aj o tom, ako jej ho Zámena manželiek zmenila.

Zlomový bod

Jana Robisch sa preslávila vďaka svojej účasti v kontroverznej epizóde Zámeny manželiek, kam sa so svojím vtedajším priateľom Romanom prihlásili hlavne pre peniaze. Na konci epizódy však medzi nimi došlo k veľkej hádke, ktorá priniesla ​​legendárnu hlášku. Jana mala v tom momente okolo krku jedného zo svojich hadov a keď sa k nej rozzúrený Roman priblížil, odbila ho jednoduchým: „Mačkáš mi hada, d*bile.“

Mama a dcéra v českej verzii relácie Pošta pre teba.
Prečítajte si tiež: Mama v Pošte pre teba prekliala dcéru aj jej deti. Pani Alenka prežila hrôzy, ale postavila sa na nohy

Hláška sa zapísala do histórie českej a slovenskej zábavy, no Jana v podcaste Zpátky do minulosti priznala, že to bol zlomový bod v jej živote. V relácii otvorene povedala, že s Romanom mali vzťah, ktorý by nikomu nepriala.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/jane.robisch/posts/2718518298354570:1751534612426247

Až Zámena jej pomohla

„Boli sme spolu vyše roka a doma prebehlo 18 policajných zásahov, kým som sa ho zbavila,“ uviedla a dodala, že ich najväčším problémom bolo užívanie drog. „On si fičal na perníku (pervitín, pozn. red.). Ja v tom čase teda tiež, ale on v tom nevedel chodiť,“ vysvetľovala Jana Robisch, ktorá priznala, že posledné natáčanie Zámeny manželiek, keď sa ona a Roman stretli s druhý párom za jedným stolom, si vôbec nepamätá. Predtým totiž zapila lieky alkoholom a bola to vraj vražedná kombinácia. „Také okno som v živote nemala,“ povedala po rokoch.

Big Brother v roku 2005 / Bývalí moderátori šou Vilo Rozboril a Zuzana Belohorcová
Prečítajte si tiež: Veľký brat ťa stále vidí. Po 18 rokoch sa na slovenské televízne obrazovky vráti legendárna reality šou

S odstupom času hovorí, že do Zámeny manželiek sa prihlásila preto, aby sa zbavila svojho vtedajšieho partnera a nakoniec sa jej to aj podarilo. „Až Zámena dopomohla k tomu, aby odišiel,“ povedala Jana Robisch, v ktorej by ste dnes len márne hľadali vychudnutú ženu závislú od drog.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

