Nechce Viktorovi zakazovať lietanie, takto je šťastná. Adela Vinczeová nežije štandardný slovenský život
Reakcie v spoločnosti ju už nerozhádžu. Vždy je to o nás, vysvetlila Adela Vinczeová.
„Viktor je natoľko vnímavý, že neodíde lietať na mesiac,“ povedala Adela Vinczeová v podcaste u Čestmíra Strakatého. Známa moderátorka sa musela zmieriť s tým, že ich život je teraz logisticky o čosi náročnejší, ale novú prácu manžela neberie ako koniec sveta – vie totiž, že je šťastný. Okrem iného prezradila aj to, čo si myslí o súčasnom spoločenskom nastavení a vysvetlila, ako jej pomáha vnútorný kompas riešiť dilemy rôzneho druhu.
Viktorovo lietanie je len logistický problém
Správa, že Viktor Vincze sa po turbulentnom období v súkromnej televízii už moderovaním neživí, obletela Slovensko ako bumerang. Aktuálne pracuje ako pilot, čo si vyžaduje časté cestovanie. Keď sa Čestmír Strakatý Adely spýtal, či im táto zmena povolania skomplikovala život, s pokojom jej vlastným odpovedala, že je to len logisticky náročnejšie.
„Máme malé dieťa. Nemáme nejaké opatrovateľky. Samozrejme, pomoc od starých rodičov vítame, ale tiež ich nechceme zaťažiť, majú svoj život – a zároveň sme si to dieťa neosvojili na to, aby sme ho posúvali opatrovateľom,“ odvetila s dodatkom, že Viktorove pobyty mimo domova sú len vecou logistiky, ktorá zatiaľ funguje.
„Keď je on v tom šťastný a ja vidím, akú mu to robí radosť, tak si nemyslím, že je na mieste, aby som mu zasahovala do jeho výberu života a šťastia. A on je natoľko vnímavý, že neodíde lietať na mesiac,“ uviedla situáciu na pravú mieru. „Akurát teraz sme si volali. Pôjde na desať dní, to sa dá,“ mávla moderátorka rukou. Moderátor sa však ihneď chytil jej odpovede, situáciu otočil a pripomenul jej, že aj ju baví jej práca. Adela ale situáciu s ich zamestnaniami neberie ako súťaž o to, kto si môže dovoliť viac času venovať svojej kariére. Zhodnotila, že v jej prípade je to ľahšie, lebo si ju môže ľahšie zorganizovať.