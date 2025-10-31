Mäsiar jej prezradil trik, aby boli šťavnaté. Holandské rezne Hany Gregorovej nabrali úplne iný rozmer
S ich prípravou treba začať skôr, než by ste čakali.
Neexistuje nič, čo by jej nechutilo. „Myslím, že varím veľmi dobre, hrozne ma to baví a som rada, keď ľuďom u mňa chutí,“ vysvetlila herečka Hana Gregorová pre portál Paní Domu. Jedlo síce miluje, no vie svoje návyky aj obmedziť. Niektoré prílohy však jej snahy značne komplikujú.
Zaručene šťavnaté rezne
„Je to hrozne ťažké, ja jednoducho jedlo milujem. Vôbec nejem chleba, ryžu, zemiaky a pritom ich mám tak rada,“ vymenovala herečka v čase, keď sa rozhodla obmedzovať sa v jedle, aby čo-to schudla. Práve vtedy najradšej stála v kuchyni a chytala sa receptov od výmyslu sveta. Neobľubuje totiž len tradičné jedlá, rada skúša aj tie exotické.
Jedným z obľúbených jedál, ktorý tieto dva svety spája, je práve holandský rezeň. Kúsky mäsa obalené v plátkoch „zlata“ sa podávali už v stredoveku rímskym cisárom. Verzia receptu so strúhaným syrom však dodáva celému chodu úplne nový rozmer. Známa herečka vie dokonca mäso pripraviť tak, že bude za každú cenu šťavnaté.
„Rezne naklepete, dajte do misky alebo do krabičky, so soľou, čiernym korením a vodou a naložte ich do vody na 24 hodín,“ radí Gregorová, ktorá cenný tip získala pred rokmi od jedného mäsiara. „Potom ich sceďte a rovno ich obaľujte. Sú tak úžasné, že aj keby ste ich robili zo suchého bravčového stehna, sú prosto strašne dobré,“ garantuje herečka.