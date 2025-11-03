Beznádejne sa zamilovali do tých, s ktorými hrali. Slávni herci a ich zabudnuté lásky z nakrúcania - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Beznádejne sa zamilovali do tých, s ktorými hrali. Slávni herci a ich zabudnuté lásky z nakrúcania
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Jaro Filip s manželkou Evou.

Keď išli na rande, požičal si od nej 50 korún. Jaro Filip vďaka Evičke mohol odžiť tri životy

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Jaro Filip s manželkou Evou.

Keď išli na rande, požičal si od nej 50 korún. Jaro Filip vďaka Evičke mohol odžiť tri životy

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

SLEDUJE NÁS 207 133 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Beznádejne sa zamilovali do tých, s ktorými hrali. Slávni herci a ich zabudnuté lásky z nakrúcania

Emma Watson vľavo a vpravo Nela Pocisková a Filip Tůma.
Emma Watson vľavo a vpravo Nela Pocisková a Filip Tůma. — Foto: Csfd.sk/ © 2004 Warner Bros., Instagram @ pociskova.nela

Na pľaci spolu trávili veľa času a tak niet divu, že vzájomné sympatie prerástli až do zamilovanosti.

Zatiaľ čo iní herci sa nemohli ani vystáť, medzi celebritami sa nájdu aj také, ktoré sa naopak do svojich kolegov, s ktorými vo filmoch či v seriáloch hrali, naozaj zamilovali. Niektoré herecké hviezdy netajili svoj obdiv k iným kolegom, iné zase, ako napríklad Keanu Reeves, svoje city tajili celé roky, kým sa k nim priznali.

Vľavo Sylvester Stallone s manželkou Jennifer Flavin a vpravo Princ William a Princezná Kate.
Prečítajte si tiež: Milujem svoju rodinu, vyriešime to. Slávni, ktorí sa znova dali dokopy, pretože stará láska nehrdzavie

4. Keanu Reeves a Sandra Bullock

Slávna herečka ako prvá prehovorila o svojej zamilovanosti do kolegu z filmu Nebezpečná rýchlosť a zaspomínala si na ich spoločné zážitky na pľaci v šou Ellen DeGeneres v roku 2018. „Premýšľam o tom, aký milý bol Keanu Reeves a aký bol pekný,“ prezradila herečka a dodala, že pre ňu bolo „ťažké“ byť počas natáčania „naozaj vážna“, pretože bola do Reevesa zamilovaná. 

A aj keď si Sandra Bullock v tom čase nemyslela, že ich zamilovanosť bola vzájomná, herec v roku 2019 prezradil, že aj on mal slabosť pre svoju kolegyňu. „Ona samozrejme nevedela, že som do nej zamilovaný,“ povedal Reeves v šou Ellen DeGeneres a vysvetlil, že spolu nerandili, pretože obaja pracovali. „Bolo fajn ísť do práce,“ dodal a svoju kolegyňu označil za úžasného človeka a herečku.

Tracy Pollan a Michael J. Fox / Freddie Prinze jr. a Sarah Michelle Gellar
Prečítajte si tiež: Vyhral som lotériu v sekcii manželiek, hovorí zamilovane. Títo slávni muži celý život ľúbia jednu ženu

3. Elliot Page a Olivia Thirlby

Medzi hereckými kolegami Elliotom Pageom a Oliviou Thirlby to v čase natáčania nezávislého hitu Juno z roku 2007 však nezostalo len pri vzájomných sympatiách, ale obaja sa spolu často oddávali fyzickej láske.

Thirlby bola „prvou ženou, s ktorou som mal primerane konsenzuálny sexuálny vzťah,“ píše herec vo svojich práve vydaných memoároch podľa People. Obaja herci mali v čase natáčania okolo 19 alebo 20 rokov, ale a Page bola ešte dievčaťom, potom podstúpila tranzíciu: „Zdala sa mi oveľa staršia, schopnejšia a sústredenejšia. Sexuálne otvorená, ďaleko od toho, kde som bol vtedy ja,“ spomína na kolegyňu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…