Keď sa otec prebral z kómy, nepamätal si ju. Táto dievčina vyrastala v extrémnej chudobe a slávu si vydrela
Tam kde som, nie som náhodu ani vďaka tomu, že som mala šťastie, hovorí.
Keď mala šesť rokov, jej otec utrpel takmer smrteľný úraz a na dva mesiace upadol do kómy. Prebral sa práve vo chvíli, keď ho chceli odpojiť od prístrojov, no nepamätal si, že má deti. Lekári dodnes nerozumejú, ako je možné, že tak vážny pád vôbec prežil, no nebola to jediná skúška, ktorou si rodina malého dievčatka prešla.
Po úraze otca zostala mama na všetko sama a musela rodinu uživiť vlastnými silami. Napriek životu v extrémnej chudobe sa však dievčine z fotografie neskôr podarilo splniť si sen a dnes ju ľudia spoznávajú na ulici.