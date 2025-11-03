Miluje, keď jej skriví tvár do úsmevu. Janka Kovalčíková má recept na segedínsky guláš od milovanej babky - Dobré noviny
Miluje, keď jej skriví tvár do úsmevu. Janka Kovalčíková má recept na segedínsky guláš od milovanej babky
Miluje, keď jej skriví tvár do úsmevu. Janka Kovalčíková má recept na segedínsky guláš od milovanej babky

Jana Kovalčíková / Ilustračné foto.
Jana Kovalčíková / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/j.kovalcikova, Wikimedia Commons/Nillerdk

Segedín od jej úžasnej humenskej babky.

Miluje taliansku kuchyňu, život si nevie predstaviť bez kapustnice a v zemiakovom šaláte by sa vraj dokázala aj kúpať. Herečka Jana Kovalčíková nie je v kuchyni žiadnou začiatočníčkou a netají sa tým, že miluje dobré jedlo. V jej chladničke nikdy nesmie chýbať maslo ani čerstvá zelenina a keď sa rozhodne jesť mimo domu, väčšinou zamieri do svojej obľúbenej mexickej reštaurácie.

Kyslú kapustu nikdy neumýva

„O tom nemôžem ani rozprávať, lebo sa mi hneď spustia sliny. Milujem morské plody a aj cestoviny amatriciana, to sú moje obľúbené a nechcem sa chváliť, ale veľmi dobre ich viem robiť,“ prezradila vo videu so šéfkuchárom Martinom Záhumenským.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jana Kovalcikova (@j.kovalcikova)

Obľúbená herečka okrem toho nedá dopustiť ani na klasiku a pre magazín Dobré jedlo priznala, že vie variť výborný segedínsky guláš, ktorý milovala už ako malé dievčatko. Podelila sa dokonca aj o tipy, ako ho vyšperkovať do úplnej dokonalosti.

Šimon Kán a jeho segedínsky guláš.
Prečítajte si tiež: Božský recept, píšu mu fanúšikovia pod video. Segedínsky guláš mladého Šimona ospevujú aj skúsení kuchári

„Segedín mojej úžasnej humenskej babky! Nikdy ho neuvarím ako ona. Vyskúšajte aj babkinu overenú vychytávku – bobkový list a nové korenie dajte do čistej gázy a tak do hrnca. Keď je segedín hotový, len ju vyberte, a koreniny potom nemusíte vyťahovať z taniera. No a ja kyslú kapustu nikdy neumývam, lebo milujem, keď mi dobrý segedín skriví tvár do úsmevu,“ prezradila umelkyňa.

Segedínsky guláš Janky Kovalčíkovej:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

