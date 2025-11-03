Medicína svetovej úrovne v Bratislave. Prevratná metóda už pomohla desiatkam detí s nádorovým ochorením
Slovenské deti už nemusia čakať na zahraničné výsledky.
Keď ide o zdravie detí, každý krok vpred má obrovskú cenu. Slovenské zdravotníctvo zaznamenalo prelomový moment – ako informoval Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, jeho lekári začali využívať metódu, ktorá mení diagnostiku nádorov centrálnej nervovej sústavy od základov.
Bratislava sa tak stala zatiaľ jediným miestom na Slovensku, kde majú detskí pacienti prístup k tomuto modernému spôsobu diagnostiky. Ide o vyšetrenie tzv. metylácie DNA, ktoré umožňuje presnejšie určiť typ nádoru a tým aj zvoliť účinnejšiu liečbu.
Diagnóza na úrovni svetových kliník
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bez metylácie DNA nie je možné správne uzavrieť diagnózu a nastaviť ideálnu liečbu. Donedávna preto museli slovenskí lekári posielať vzorky tkanív na takéto testovanie do zahraničia, dnes sa to už deje priamo na Slovensku – rýchlejšie, presnejšie a v prospech malých pacientov.
„Metylácia DNA umožňuje nahliadnuť na nádor z úplne inej perspektívy a zaradiť ho do tzv. metylačnej mapy – súboru presne definovaných klastrov, ktoré určujú jeho biologickú povahu,“ vysvetlila profesorka Alexandra Kolenová, prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH.