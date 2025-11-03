FOTO: Je dokonalý tak, ako má byť. Chlapček, ktorý sa narodil s časťou mozgu mimo lebky, dojíma svet - Dobré noviny
FOTO: Je dokonalý tak, ako má byť. Chlapček, ktorý sa narodil s časťou mozgu mimo lebky, dojíma svet
FOTO: Je dokonalý tak, ako má byť. Chlapček, ktorý sa narodil s časťou mozgu mimo lebky, dojíma svet

Lekári sa báli najhoršieho.

Keď sa dozvedela, že čaká dieťa, netušila, akú náročnú cestu bude musieť ako mama prejsť. Tehotenstvo Hannah Sachsovej z amerického štátu Ohio prebiehalo bez akýchkoľvek komplikácií až do 22. týždňa. Vtedy si lekári na ultrazvuku všimli niečo nezvyčajné na hlavičke nenarodeného bábätka. Ukázalo sa, že chlapček trpí vzácnou vývojovou vadou mozgu – encefalokélou, pri ktorej sa časť mozgového tkaniva vyklenuje cez lebku smerom von.

Strach a bezmocnosť

„Bola som vydesená. Jediné, na čo som myslela, bolo, či prežije,“ zaspomínala si Hannah pre portál Need To Know. Ako informuje portál Mirror, Liam sa narodil v marci 2023, o dva týždne skôr, než bol plánovaný termín. Na čele mal veľký vak naplnený tekutinou, preto ihneď po pôrode putoval na jednotku intenzívnej starostlivosti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10164058460821155&set=pb.595246154.-2207520000&type=3

„Na okamih, keď som ho prvýkrát uvidela, nikdy nezabudnem. Bol nádherný. Len to, že dýchal, bolo požehnanie,“ povedala Hannah. Po trinástich dňoch v nemocnici si rodičia konečne mohli vziať syna domov. Radosť však netrvala dlho.

Náročná rekonštrukcia

Liamovi sa začal nebezpečne zvyšovať tlak mozgomiešneho moku, čo mohlo poškodiť jeho mozog. Lekári museli konať – chlapček absolvoval urgentnú operáciu, pri ktorej mu zaviedli hadičku odvádzajúcu prebytočnú tekutinu. „Mal iba mesiac a už mal za sebou operáciu mozgu. Bolo to strašne ťažké,“ priznala mama.

