Expertka na zdravé chodidlá: Tieto topánky by som si nikdy nekúpila. Dobrá obuv nemusí byť drahá
Expertka na zdravé chodidlá: Tieto topánky by som si nikdy nekúpila. Dobrá obuv nemusí byť drahá

Podiatrička Denisa Mertl / Ilustračná fotografia
Podiatrička Denisa Mertl / Ilustračná fotografia — Foto: Reprofoto YouTube - Troshka; Freepik

Výhrady má k obuvi, ktorá je na Slovensku veľmi populárna.

Nemusí sa pozrieť ani na chodidlo a vie, s akým problémom za ňou pacienti prichádzajú. Denisa Mertl je špičková podiatrička, expertka na chodidlá, ktorá sa pred 10 rokmi vrátila na Slovensko a odvtedy spôsobuje revolúciu v zdraví chodidiel Slovákov. Skúsená odborníčka vie, čo chodidlám najviac ubližuje a v podcaste Troshka vysvetlila aj to, ktoré topánky by si nikdy nekúpila.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791057532811822&set=pb.100057227480195.-2207520000&type=3&locale=sk_SK

Pozrie sa na topánky a vidí

„Keď si predstavíme ľudské telo ako dom, tak chodidlá sú základ domu. Väčšinou, ak je niečo zlé na základe, je problém aj v dome, ale to neznamená, že to nemôže byť aj naopak,“ uviedla Denisa Mertl, ktorá vie, že problémy s chodidlami sa môžu prejaviť rôzne a nie vždy iba ich bolesťou.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Nohy ako zrkadlo vášho zdravia. Pozrite sa, čo môžu signalizovať popraskané päty či zažltnuté nechty

„Pacienti mávajú bolesti, a nie iba chodidla, ale celého tela. Ak je napríklad jedna noha kratšia ako druhá, posunie sa panva a aby tento posun vrchná časť tela vyvážila, skracujú sa svaly, ktoré vzpriamujú hlavu. V praxi to vyzerá tak, že problém je síce v nohách, ale ľudia majú bolesti hlavy alebo chrbtice. Inokedy sa problém s chodidlami prejaví aj pískaním v ušiach,“ vysvetľovala v rozhovore pre Nový Čas podiatrička, ktorá by už podľa stavu vašich topánok vedela zhodnotiť, čo vás môže trápiť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TalusBiomexDenisaMertl/photos/pb.100057227480195.-2207520000/386896901672577/?type=3&locale=sk_SK

Dokonalé topánky

Najviac chodidlám ubližujú vraj ľudia, ktorí si nešnurujú topánky, ale majú len takzvané „nasunovačky“. Bez šnúrok v topánke vzniká veľa miesta a chodilo a prsty sa zadrapujú do podrážky, aby si telo udržalo stabilitu.

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.
Prečítajte si tiež: Ryan Reynolds nosí tenisky z Partizánskeho. Slovenskú značku si zamilovali tie najväčšie celebrity

„Určite by mali mať šnúrky, aby sa chodidlo cítilo stabilne a bezpečne,“ uviedla pre Denník N Denisa Mertl. Ak by si mala vybrať jediné topánky, ktoré by musela nosiť kamkoľvek, ich základným atribútom by boli práve šnúrky. Museli byť však spĺňať aj ďalšie dôležité veci.

