Expertka na zdravé chodidlá: Tieto topánky by som si nikdy nekúpila. Dobrá obuv nemusí byť drahá
Výhrady má k obuvi, ktorá je na Slovensku veľmi populárna.
Nemusí sa pozrieť ani na chodidlo a vie, s akým problémom za ňou pacienti prichádzajú. Denisa Mertl je špičková podiatrička, expertka na chodidlá, ktorá sa pred 10 rokmi vrátila na Slovensko a odvtedy spôsobuje revolúciu v zdraví chodidiel Slovákov. Skúsená odborníčka vie, čo chodidlám najviac ubližuje a v podcaste Troshka vysvetlila aj to, ktoré topánky by si nikdy nekúpila.
Pozrie sa na topánky a vidí
„Keď si predstavíme ľudské telo ako dom, tak chodidlá sú základ domu. Väčšinou, ak je niečo zlé na základe, je problém aj v dome, ale to neznamená, že to nemôže byť aj naopak,“ uviedla Denisa Mertl, ktorá vie, že problémy s chodidlami sa môžu prejaviť rôzne a nie vždy iba ich bolesťou.
„Pacienti mávajú bolesti, a nie iba chodidla, ale celého tela. Ak je napríklad jedna noha kratšia ako druhá, posunie sa panva a aby tento posun vrchná časť tela vyvážila, skracujú sa svaly, ktoré vzpriamujú hlavu. V praxi to vyzerá tak, že problém je síce v nohách, ale ľudia majú bolesti hlavy alebo chrbtice. Inokedy sa problém s chodidlami prejaví aj pískaním v ušiach,“ vysvetľovala v rozhovore pre Nový Čas podiatrička, ktorá by už podľa stavu vašich topánok vedela zhodnotiť, čo vás môže trápiť.
Dokonalé topánky
Najviac chodidlám ubližujú vraj ľudia, ktorí si nešnurujú topánky, ale majú len takzvané „nasunovačky“. Bez šnúrok v topánke vzniká veľa miesta a chodilo a prsty sa zadrapujú do podrážky, aby si telo udržalo stabilitu.
„Určite by mali mať šnúrky, aby sa chodidlo cítilo stabilne a bezpečne,“ uviedla pre Denník N Denisa Mertl. Ak by si mala vybrať jediné topánky, ktoré by musela nosiť kamkoľvek, ich základným atribútom by boli práve šnúrky. Museli byť však spĺňať aj ďalšie dôležité veci.