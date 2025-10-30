Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu
Český herec je ženatý po druhýkrát.
„Bol to boj dlhý a sme unavení,“ priznal pre iDnes.cz Ondřej Vetchý, keď vyhral súdny spor nad bulvárnym týždenníkom Spy. Keď sa totiž obľúbený herec v roku 2015 objavil na udeľovaní Českých levov a vedla neho stála jeho manželka Irena, spomínaný časopis ju označil za jeho milenku. Vetchý sa vtedy poriadne nasrdil a rozhodol sa pohnať celú vec k súdom.
S niekdajšou finalistkou Miss aerobic, ktorá dnes pracuje ako psychoterapeutka, je herec už dlhé roky. No keďže si svoje súkromie prísne stráži, o rodine takmer vôbec nehovorí a jeho životná partnerka sa na verejnosti ukáže len zriedka, ušla sa jej prezývka Pani Colombová. A hoci to umelcovi v prvom vzťahu nevyšlo, zdá sa, že po Ireninom boku je spokojný. Dôkazom toho je aj fakt, že vo veku 63 rokov by svojím výzorom strčil do vrecka nejedného dvadsiatnika.
Pred kamerou už ako tínedžer
Rodák z Jihlavy sa po prvýkrát objavil v detskom filme Leť ptáku leť! už v roku 1978, v tom čase mal 16 rokov. Niet preto divu, že po základnej škole študoval na pražskom konzervatóriu a krátko po jeho skončení sa stal členom Činoherného štúdia.
Televízni diváci aj filmoví fajnšmekri si jeho herecké umenie mohli do dnešného dňa vychutnať v rôznych umeleckých počinoch, medzi iným napríklad v komédii Bezva ženská, Ženy v běhu, Jan Žižka a mnohých ďalších. Bol nominovaný na európsku filmovú cenu Félix a štyrikrát nominovaný na Českého leva, ktorého nakoniec získal za seriál Okresní přebor z roku 2012, píše portál Wikipedia.
Spolu vyše 18 rokov
Ondřejovi Vetchému sa však dlhodobo nedarí len v hereckej kariére, ale úspešný je aj v súkromí. A hoci mu prvé manželstvo nevyšlo, má z neho dcéru Veroniku, ktorá sa narodila v roku 1983 a podľa medializovaných informácií vraj majú veľmi pekný a blízky vzťah.
Zato však druhé manželstvo s niekdajšou finalistkou Miss aerobic Irenou, ktorá sa v minulosti venovala kondičnému fitness a chodila aj na súťaže, trvá dodnes. Dátum sobáša síce nie je uvedený vo verejných zdrojoch, ale hercove druhé manželstvo a narodenie druhej dcéry Rebeky v roku 2005 naznačuje, že sú spolu už vyše 18 rokov.