Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Dominika Cibulková a Michal Navara sa potýkajú vo vzťahu s krízou.

Manželskú terapiu videla len vo filmoch. Dominika Cibulková a Michal chcú aj v kríze udržať rodinu pokope

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Viktor Beránek.

Odhodlaný Viktor Beránek: Nebol to môj definitívny odchod. Niektoré veci sa nedajú umlčať navždy

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

SLEDUJE NÁS 207 145 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.
Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene. — Foto: Wikimedia Commons, OISV, Reprofoto/ YouTube.com, Sport 247

Český herec je ženatý po druhýkrát.

„Bol to boj dlhý a sme unavení,“ priznal pre iDnes.cz Ondřej Vetchý, keď vyhral súdny spor nad bulvárnym týždenníkom Spy. Keď sa totiž obľúbený herec v roku 2015 objavil na udeľovaní Českých levov a vedla neho stála jeho manželka Irena, spomínaný časopis ju označil za jeho milenku. Vetchý sa vtedy poriadne nasrdil a rozhodol sa pohnať celú vec k súdom.

S niekdajšou finalistkou Miss aerobic, ktorá dnes pracuje ako psychoterapeutka, je herec už dlhé roky. No keďže si svoje súkromie prísne stráži, o rodine takmer vôbec nehovorí a jeho životná partnerka sa na verejnosti ukáže len zriedka, ušla sa jej prezývka Pani Colombová. A hoci to umelcovi v prvom vzťahu nevyšlo, zdá sa, že po Ireninom boku je spokojný. Dôkazom toho je aj fakt, že vo veku 63 rokov by svojím výzorom strčil do vrecka nejedného dvadsiatnika.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa fan page Ondřeje Vetchýho (@fanpage_ondrej_vetchy)

Pred kamerou už ako tínedžer

Rodák z Jihlavy sa po prvýkrát objavil v detskom filme Leť ptáku leť! už v roku 1978, v tom čase mal 16 rokov. Niet preto divu, že po základnej škole študoval na pražskom konzervatóriu a krátko po jeho skončení sa stal členom Činoherného štúdia. 

Petra Hřebíčková našla šťastie pri Matějovi.
Prečítajte si tiež: Zúfalú túžbu po potomkoch vyriešil šaman. Petra Hřebíčková našla šťastie pri mužovi, ktorého roky ignorovala

Televízni diváci aj filmoví fajnšmekri si jeho herecké umenie mohli do dnešného dňa vychutnať v rôznych umeleckých počinoch, medzi iným napríklad v komédii Bezva ženská, Ženy v běhu, Jan Žižka a mnohých ďalších. Bol nominovaný na európsku filmovú cenu Félix a štyrikrát nominovaný na Českého leva, ktorého nakoniec získal za seriál Okresní přebor z roku 2012, píše portál Wikipedia.

Spolu vyše 18 rokov

Ondřejovi Vetchému sa však dlhodobo nedarí len v hereckej kariére, ale úspešný je aj v súkromí. A hoci mu prvé manželstvo nevyšlo, má z neho dcéru Veroniku, ktorá sa narodila v roku 1983 a podľa medializovaných informácií vraj majú veľmi pekný a blízky vzťah.

Aňa Geislerová sa napokon po nevere vrátila naspäť k manželovi Zdeňkovi Janáčkovi.
Prečítajte si tiež: Odpustil jej, že odišla k inému. Aňa Geislerová a jej manžel sú dôkazom, že v láske sa dá prekonať všetko

Zato však druhé manželstvo s niekdajšou finalistkou Miss aerobic Irenou, ktorá sa v minulosti venovala kondičnému fitness a chodila aj na súťaže, trvá dodnes. Dátum sobáša síce nie je uvedený vo verejných zdrojoch, ale hercove druhé manželstvo a narodenie druhej dcéry Rebeky v roku 2005 naznačuje, že sú spolu už vyše 18 rokov. 

Videla, ako ju choroba mení

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…