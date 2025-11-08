S Alenkou nebolo všetko tak, ako to vyzeralo v televízii. Roman zo šou Mama, ožeň ma žije život naplno
Svoju účasť v šou nikdy neoľutoval.
Slová „Čože? Čože Roman? Ďalšia radosť vo mne!“ v ušiach znejú snáď každému rovnako - hlasom energickej Alenky, ktorá sa pred rokmi v šou Mama, ožeň ma! uchádzala o srdce tichého elektrikára Romana. Hoci relácia uzrela svetlo sveta pred 14 rokmi, zanechala po sebe ikonické momenty a hlášky, ktoré internetom kolujú dodnes. Nečakaná sláva priniesla Romanovi do života niečo, s čím dovtedy nepočítal a on až po rokoch úprimne priznal, ako to celé v skutočnosti vnímal.
Vykročil do neznáma
Do bytu, v ktorom sa relácia natáčala, sa Roman nasťahoval, keď mal 20 rokov a býva tam dodnes. Odkedy sa však objavil na televíznych obrazovkách, jeho príbytok prešiel výraznou prerábkou, hoci on zostal tým istým mužom, akým bol kedysi. „Nemám sa prečo meniť, ja už budem stále rovnaký,“ s úsmevom podotkol v rozhovore pre Emefku.
Do relácie ho prihlásila mama. Keď Romanovi prvýkrát zazvonil telefón a oznámili mu to, netušil, o čo ide. Rozhodol sa však, že aj keď kráča do neznáma, chce to skúsiť a ponuku nakoniec prijal. „Myslel som si, že to bude sranda. Aj bola, aj nebola. Odhodlal som sa to vyskúšať, ale naposledy,“ vysvetlil.
Nechce prežívať, ale žiť
O ženách, ktoré prišli bojovať o jeho priazeň, hovorí Roman s úctou. Pamätá si, akým veľkým prekvapením bolo preňho prvé stretnutie s výrečnou Alenkou, no zároveň tvrdí, že k celej situácii pristupoval nanajvýš pohodovo, a tak aj prvú nápadníčku privítal. Podľa jeho slov si v relácii naozaj túžila nájsť lásku, no niektoré situácie, ktoré na obrazovkách vyzerali dramaticky, vraj v skutočnosti prebiehali úplne inak.