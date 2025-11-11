Hokejista z teba nikdy nebude, vravel mu uznávaný tréner. Zdeno Chára sa stal legendou, pretože sa nevzdal
Tento rok ho uviedli do troch hokejových panteónov.
Vraveli mu, že z neho hokejista nikdy nebude a vraj sa hodí skôr na basketbal. On im dokázal opak. Zdeno Chára sa v noci z pondelka na utorok oficiálne zapísal medzi najväčšie osobnosti hokejovej histórie, keď bol uvedený do Hokejovej siene slávy. Slávnostná ceremónia sa konala v kanadskom Toronte a bola veľmi emotívna. „Bol to veľmi výnimočný pocit. Úprimne, dostal som zimomriavky. Vidieť všetky tie legendy a ľudí, ktorí urobili toľko pre tento šport, a teraz tam vidieť svoju tvár, svoje meno? Mám problém opísať, aké to je,” priznal podľa Šport.sk dojatý Zdeno Chára.
Prezident Bostonu Bruins, klubu, kde Chára pôsobil väčšinu kariéry, uviedol, že slovenský obor predviedol na ľade neprekonateľnú kombináciu veľkosti, sily a schopností. „Jeho súbor zručností patrí medzi najunikátnejšie v storočnej histórii NHL, čo ho robí mimoriadne hodným uvedenia do Hokejovej siene slávy, kde bude navždy pripomínaný ako jeden z najlepších, ktorí hrali náš šport,“ uviedol Cam Neely.
Miliónové zárobky, kapitánsky post, prekonaný rekord a významné ceny
Začiatky Zdena Cháru v Dukle Trenčín sa spájali s nedôverou v jeho schopnosti kvôli nadpriemernej výške. Tréneri preto veľmi neverili, že môže byť profesionálnym hráčom. „Z neho hokejista nikdy nebude. Dajte ho radšej na basketbal.“ To je veta, ktorú mladý Zdeno s výškou 206 centimetrov v začiatkoch počúval často. Vtedy sa zdalo, že si nevybral vhodný šport. Podľa portálu Sportnet nemohol zohnať ani dostatočne veľké korčule či hokejku.
On sa však nevzdal a to, čo by iných odradilo, jeho motivovalo. Rozhodol sa preto nasadiť extrémne tréningové tempo. Dril a nezlomná vôľa spôsobili, že sa z neho nielenže stal hokejista, ale v NHL odohral viac zápasov než ktorýkoľvek iný obranca v histórii hokeja. „A svojho času bol najlepší na svete,“ pripomenul portál.