Mačacia trénerka Klára: Pri mačkách tresty nefungujú. Týchto 10 plemien sa hodí do bytu
Máte byt a túžite po mačke?
Premýšľali ste nad tým, že by ste svoj domov zdieľali s mačkou, no neviete, ktoré plemeno je do bytu najvhodnejšie? Mačacia psychologička a trénerka Klára Nevečeřalová upozorňuje, že výber by nemal byť impulzívny. „Skôr, než si kúpite mačku, zamyslite sa nad svojím životným štýlom,“ zdôrazňuje odborníčka pre portál Blesk.cz. „Mačka nie je rozptýlením na pár mesiacov, nie je vzácnosťou, že sa dožije aj dvadsiatich rokov,“ dodáva.
Premyslite si, čo hľadáte
Nevečeřalová vysvetľuje, že každý človek by si mal položiť niekoľko otázok: vediete skôr pokojný alebo aktívny život? Chcete mačku ako spoločníčku na maznanie, alebo ako hravého parťáka? Dôležité je tiež zvážiť, či máte deti alebo ich plánujete. Podľa odborníčky totiž nie každé plemeno má rado ruch a neustály pohyb v domácnosti.
Byt by mal byť na mačku pripravený – mala by mať svoje miesto, škrabadlá, pelechy či police. Rovnako treba počítať aj s veterinárnymi nákladmi, ktoré môžu byť v prípade úrazu či choroby vysoké.
Nie vždy platí, že menšia mačka je lepšia
Mnohí sa mylne domnievajú, že malé plemená sa do bytu hodia automaticky. „Často je to práve naopak. Menšie mačky bývajú aktívnejšie a tým aj náročnejšie,“ hovorí Nevečeřalová.
Podstatnejšie než veľkosť je teda povaha a temperament konkrétneho plemena. Každá mačka je od prírody lovec, a preto potrebuje pohyb a hru – najmä v mladšom veku.
Mačka alebo kocúr?
Ak s mačkami ešte len začínate, pohlavie nie je rozhodujúce. Odborníčka však vysvetľuje, že kocúri zvyknú byť v dospelosti lenivejší.
Bez ohľadu na pohlavie však platí, že mačky sú hrdé a samostatné zvieratá. Pri ich výchove nefungujú tresty. Základom je dôvera a trpezlivosť.