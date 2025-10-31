Ich domov bojuje o prežitie. Pomôžme ľuďom so zdravotným postihnutím prežiť Vianoce v teple a bezpečí
Domov, kde vládne láska, potrebuje pomoc.
Občianske združenie TUKTUK-kom, ktoré založili zamestnanci Integrovaného sociálneho centra v Málinci, sa každý deň snaží vytvárať bezpečný a láskavý domov pre ľudí so zdravotným postihnutím. Pre klientov centra je to miesto, kde nachádzajú nielen kvalitnú starostlivosť, ale aj porozumenie, priateľstvo a pocit, že patria niekam, kde ich život má hodnotu. Tento rok však centrum čelí finančne náročnej situácii, ktorá ohrozuje nielen jeho každodenné fungovanie, ale aj tohtoročné, a dokonca aj budúce, Vianoce jeho klientov.
Teplo domova
Tento rok bolo nevyhnutné vymeniť dva staré, dvadsaťročné kotly, ktoré už nebolo možné ďalej používať. Aby klienti mohli mať po celý rok teplú vodu a vykurované priestory, bolo potrebné investovať 5 000 eur do kotlov a viac než 6 000 eur do prác. Pre malý domov s obmedzeným rozpočtom ide o obrovskú sumu.
Finančné príspevky od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a úhrady od klientov pokrývajú len základné fungovanie centra a personálne zabezpečenie, a nedokážu pokryť nepredvídané alebo havarijné výdavky. V súčasnosti centrum hrozí, že nebude schopné uhradiť faktúry za energie a tým pádom nebude môcť zabezpečiť klientom pokojné Vianoce, ktoré sú pre nich nesmierne dôležité, ani pokračovanie bežného fungovania centra.