Uznávaný psychiater Radkin Honzák: Sme stále rovnako blbí. Vďaka týmto 8 veciam sa nezbláznite zo života
Uznávaný psychiater Radkin Honzák: Sme stále rovnako blbí. Vďaka týmto 8 veciam sa nezbláznite zo života

Radkin Honzák
Radkin Honzák — Foto: Reprofoto YouTube - Česká televize; pametnaroda.cz

Náladu a zdravie si podľa experta ničíme malichernosťami.

„Sme stále rovnakí a rovnako blbí,“ smial sa uznávaný český psychiater Radkin Honzák, ktorý svoj názor na moderného človeka vyjadruje bez servítky, miestami až bezohľadne. „Ľudia majú stále tie isté problémy a riešia ich stále hlúpo,“ pokračoval expert, ktorý v dôležitom rozhovore pre Českú televíziu uviedol osem tipov, ako „nezblbnúť zo života“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Smejte sa

„To ani nie je rada, ale heslo, aby sa ľudia prebudili, pretože svet je krásny. Máme to tu prepožičané na veľmi krátku dobu a je veľká škoda, keď si kvôli maličkostiam kazíme náladu, zdravie a skracujeme si život,“ vysvetlil psychiater, ktorý radí naučiť sa spoznať rozdiel medzi tým, čo je podstatné a čo je nepodstatné.

7. Pred nikým sa neponižujte

Nie je to jednoduché, ale uvedomte si, že máte svoju cenu. „Nad nikoho sa nepovyšuj a pred nikým sa neponižuj,“ opakuje Radkin Honzák. Mnoho ľudí je podľa neho ochotných podriadiť sa autoritám aj v oblastiach, v ktorých autoritami vôbec nie sú. „Uvedom si, že najvýznamnejšou autoritou pre seba si ty a nauč sa s tým pracovať,“ doplnil.

Foto: Freepik

6. Nepleťte si prianie s potrebou

„Potreby máme biologické, sociálne, psychologické, spirituálne – tie, ktoré musíme nasýtiť, inak organizmus chátra,“ vysvetlil s dodatkom, že potreby si netreba mýliť s prianiami, ktoré sú premenlivé.

Radim Uzel s manželkou Helenou.
Prečítajte si tiež: Polovicu manželstva strávil s inými ženami. Sexuológ Radim Uzel a jeho Helena sa riadili jedným heslom

„Honba za naplnením prianí je nekonečná, neuspokojujúca. Krásne to komentoval Sokrates, ktorý vyliezol na trhovisko a povedal – to je ale vecí, ktoré nepotrebujem!“ zasmial sa Radkin Honzák. Radí najmä spoznať, rešpektovať a plniť svoje potreby. „Nenaháňajte sa za každým svojím prianím a hlavne za tým obrovským množstvom želaní,“ dodal.

Foto: Freepik

5. Nezabúdajte na seba

Ak nenaplníte vlastné potreby, tak nenaplníte ani potreby druhých. „Sú ľudia, ktorí z nedostatku vlastného sebavedomia, vedomia a sebahodnoty ochotne pomáhajú druhým až do strhania. Pritom zabúdajú na seba,“ varoval Honzák, ktorý radí dať seba na prvé miesto. Lebo až vtedy, keď sa postaráme o seba, budeme mať energiu pre druhých.

