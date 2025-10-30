VIDEO: Plakali aj chlapi. Hrdinom večera sa stal 9-ročný Šimon, ktorý zachránil ľudský život - Dobré noviny
VIDEO: Plakali aj chlapi. Hrdinom večera sa stal 9-ročný Šimon, ktorý zachránil ľudský život
VIDEO: Plakali aj chlapi. Hrdinom večera sa stal 9-ročný Šimon, ktorý zachránil ľudský život

Petr Pavel a Šimon Malý.
Petr Pavel a Šimon Malý. — Foto: Instagram - @prezident_pavel; Reprofoto ČT

Hrdinstvo nie je otázkou titulu, ale srdca.

V sále plnej vojakov, vedcov, profesorov, umelcov a politikov bol najväčším hrdinom deväťročný chlapec. Šimon Malý z českých Osic sa stal najmladším držiteľom medaile Za hrdinstvo, ktorú mu osobne odovzdal prezident Petr Pavel a pri odovzdávaní nebol nikto, komu by pri tom nezvlhli oči. Štvrták totiž vykonal hrdinský čin, za ktorý mu tlieskali aj záchranári.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122190252422360031&set=a.122103919310360031&type=3&ref=embed_post

Hrdinovia nenosia plášť

„Dokázal niečo, čo sa nedá natrénovať. Nezastavil sa pred strachom ani pred bezmocnosťou,“ opisoval záchranár Marek Dvořák, ktorý bol svedkom toho, ako deväťročný Šimon zachránil život svojmu starému otcovi. Nehoda sa stala koncom júna, keď si chceli užiť letný deň pri jazere. Dedko sa šiel okúpať, zatiaľ čo jeho vnuk zostal na brehu. To, čo nasledovalo, si však nikto z prítomných nepredstavoval ani v najhoršom sne – dedko totiž náhle skolaboval a začal sa topiť. 

Marek Dvořák počas služby.
Prečítajte si tiež: Záchranár Marek: Niekedy stačí, aby sa človek na chvíľu zamyslel a my by sme neboli potrební

Šimon ani chvíľu neváhal, sám starého otca vytiahol na breh, volal o pomoc a až do príjazdu záchranárov kontroloval, či dedko dýcha a má zaklonenú hlavu. Podľa odborníkov išlo o čin, ktorý by nezvládol ani mnoho dospelých. „Len vďaka Šimonovej pohotovej reakcii, sile a odvahe sa starý otec nakoniec prebral, zotavil a teraz je úplne bez následkov,“ dodal záchranár Dvořák, ktorý dodal: „Hrdinovia nemusia mať masku ani plášť. Veľmi často majú tričko a kraťasy – a niekedy majú len deväť rokov. Ďakujeme, Šimon. Za dedka. Za všetkých. Za nádej, že vyrastá generácia, ktorá si vie pomáhať.“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/ZZSPAK/posts/1051373507177659?ref=embed_post

Slzili aj chlapi

Chlapcov skutok si všimol aj samotný český prezident, ktorý Šimonovi pri príležitosti sviatku 28. októbra, dňa vzniku samostatného česko-slovenského štátu, udelil štátne vyznamenanie – medailu Za hrdinstvo. Silný moment dojal v sále aj tých najtvrdších chlapov.

