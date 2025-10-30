Dcéra Katky Koščovej chcela urobiť dobrý skutok. Bez veľkých rečí sa pustila do práce a výsledok je krásny
Nečakala na lepší čas.
Niektoré príbehy pripomenú, že o dobre netreba zbytočne hovoriť, stačí ho jednoducho urobiť. Presne to sa stalo v malej obci pri Svidníku, kde žije speváčka Katka Koščová so svojím manželom Adamom Pivovarom. Ich dcéra Aňa sa rozhodla, že urobí niečo pre druhých – a namiesto veľkých slov sa pustila rovno do práce.
Chcela pomôcť hneď, nie „keď bude teplejšie“
„Aňa mi minulý týždeň oznámila, že chce spraviť výpredaj svojich hračiek a poslať peniažky na Ukrajinu a do útulku pre zvieratká. A že to chce spraviť hneď na druhý deň,“ napísala speváčka na sociálnej sieti.
Katka sa ju vraj snažila presvedčiť, aby s akciou počkala, kým bude teplejšie. No, ako sama priznala, „ani za pána! Ona to chce teraz a hotovo.“ Nakoniec jej vysvetlila, že takýto bazár si vyžaduje prípravu. Aňa sa však nezľakla.
Nakreslila plagát, dala ho rozmnožiť a letáčiky poctivo rozniesla po dedine. „Prišli sme s mužom domov v sobotu poobede po týždni. Anči mala všetky plagátiky roznosené, aj v obchode boli poprosiť o vylepenie, aj v bare,“ pokračovala hrdá mama.